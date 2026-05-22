La spiaggia libera di Posillipo inaccessibile, chiuso l’accesso privato al cancello: proteste dei comitati

Chiuso il cancello con accesso privato alla spiaggia pubblica delle Monache a Posillipo. Protesta di Mare Libero.

Una vista del mare di Posillipo

La spiaggia libera delle Monache a Posillipo inaccessibile al pubblico via terra. Chiuso l'ingresso privato al cancello, unica via di accesso all'arenile. In un avviso affisso in strada, la Società Bagno Sirena srl comunica che "a seguito del provvedimento di inefficacia della notifica sanitaria relativa all'attività in sede fissa, emesso dal Servizio Tutela dell'Ambiente, della Salute e del Paesaggio del Comune di Napoli, non è più possibile esercitare la servitù di passaggio attraverso la proprietà privata e garantire l'accesso alla spiaggia".

La foto del cartello è stata pubblicata dal parlamentare Francesco Emilio Borrelli (Alleanza Verdi Sinistra) ed ha comunque scatenato le proteste dei comitati e dell'associazione Mare Libero, che chiede la possibilità di poter accedere alla spiaggia libera.

Al momento con l'accesso del Lido Sirena chiuso, alla spiaggia non può accedere più nessuno. Gli unici che possono arrivare sulla battigia sono i residenti dei condomini che hanno anche l'uscita al mare. A febbraio il Tar aveva bocciato, intanto, il numero chiuso di 60 posti al giorno stabilito dal Comune. Il 25 maggio, intanto, si aprono le buste delle offerte per le concessioni alle spiagge di Posillipo tra cui anche il lido Sirena.

Alla gara pubblica lanciata dall'Autorità Portuale per la gestione delle spiagge a Posillipo antistanti palazzo D0nn'Anna, infatti, sono in corsa 7 offerte. Per la Baia di Donn'Anna, divisa in due lotti, si sono presentati per il Lotto A Ideal srl, concessionario uscente, Even More srl, la società del titolare di Palazzo Petrucci, e Gmc. Per il secondo lotto B si sono presentati Bagno Elena srl e Blu Beach spa. Mentre per la spiaggia delle Monache sono arrivate due offerte: Bagno Sirena, ex gestore, e Romeo Alberghi srl.