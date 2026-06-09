Romeo Alberghi si prende la spiaggia delle Monache a Posillipo: offerta da 127mila euro

Romeo Alberghi, la società di Alfredo Romeo ha superato con un rialzo del 3.500% il Bagno Sirena, che gestiva quell’arenile da anni.

La Spiaggia delle Monache

Centoventisettomila euro all'anno per una striscia di 504 metri quadrati affacciata sul mare di Posillipo. È l'offerta con cui Romeo Alberghi srl si è aggiudicata la concessione biennale dell'arenile adiacente alla spiaggia libera delle Monache, superando il Bagno Sirena, gestore storico di quella porzione di litorale, che si era fermato a 20.000 euro. Un rialzo del 3.502,85% sulla base d'asta. La commissione di gara dell'Autorità portuale ha chiuso lunedì la disamina delle offerte sui tre lotti messi a bando all'ombra del Palazzo Donn'Anna.

Baia Donn'Anna: Bagno Elena vince da solo, Ideal batte Even More

Sul primo lotto di Baia Donn'Anna, 1.183 metri quadrati, il Bagno Elena ha ottenuto l'aggiudicazione senza avversari. La società Blu Beach, una Spa con sede in Lombardia, era stata esclusa per mancanza di alcuni documenti. Bagno Elena srl ha incassato il punteggio massimo per la proposta progettuale e di gestione, offrendo un canone annuo di 53.015 euro con rialzo del 1.404% sulla base d'asta di 3.525 euro.

Sul secondo lotto di Baia Donn'Anna – 1.154 metri quadrati – la sfida era tra il lido Ideal, gestore uscente, e la Even More di Edoardo Trotta, proprietario di Palazzo Petrucci, il ristorante che affaccia direttamente sull'arenile. Even More era stata inizialmente esclusa per carenze documentali, poi riammessa dal Tar con decreto cautelare. Ha prevalso Ideal che ha offerto 67.000 euro annui, con un rialzo dell'1.800,71% sulla base d'asta di 3.524 euro.

L'ingresso di Romeo a Posillipo

La novità più rilevante è l'ingresso di Romeo Alberghi srl nel panorama delle concessioni balneari napoletane. La società ha un milione di euro di capitale sociale e 130 addetti. Il presidente del consiglio di amministrazione è l'immobiliarista Alfredo Romeo, che è anche il rappresentante dell'impresa; consigliere è Diego Romeo. Socio unico al 100% è Romeo Partecipazioni Spa. Con la sua offerta da 127.000 euro, più di sei volte quella del Bagno Sirena, Romeo Alberghi ha strappato la concessione biennale del lotto da 504 metri quadrati, ottenendo anche il punteggio massimo di 22 punti per la qualità della proposta progettuale.