Manca l’acqua nel campo rom di Giugliano: inviate autobotti dei Vigili del Fuoco, oggi sopralluogo del Prefetto

Sopralluogo del prefetto Michele di Bari nel campo rom della zona Asi di Giugliano (Napoli); fatto il punto sulle problematiche dell’insediamento, tra cui la carenza idrica.

Il campo rom di Giugliano (Napoli)

Un sopralluogo nel campo rom di Giugliano (Napoli) è stato effettuato nel pomeriggio di oggi, 4 giugno, dal prefetto di Napoli, Michele di Bari, alla presenza del sindaco Diego D'Alterio e di Giuseppe Paduano, comandante provinciale dei Vigili del Fuoco; nell'insediamento, che si trova nella zona Asi, vivono circa cento persone e sono stati segnalati diversi disagi dovuti alla carenza di acqua. La fornitura idrica dovrebbe essere ripristinata a stretto giro, nel frattempo il Prefetto ha disposto l'invio delle autobotti dei Vigili del Fuoco.

Nel corso del sopralluogo è stato inoltre fatto il punto sulle problematiche riscontrate all'interno del campo, sulla rimozione dei rifiuti presenti in zona, nell'ambito del piano già partito da qualche mese, e sui controlli da effettuare per evitare che si creino altri accumuli in seguito; il Prefetto si è informato sui programmi di scolarizzazione dei bambini presenti e sono stati inoltre analizzate la situazione igienico-sanitaria e le diverse iniziative avviate dalla Regione Campania, dal Comune di Giugliano, dalle organizzazioni del terzo settore e dalla Chiesa locale.

Per domani, 5 giugno, è stato convocato un nuovo incontro a Palazzo di Governo dedicato alle problematiche del campo della zona Asi di Giugliano; nel corso di un vertice che si è tenuto ieri in Prefettura è invece emerso che dal vicino campo di via Carrafiello, sempre a Giugliano, alcune famiglie hanno deciso autonomamente di allontanarsi.