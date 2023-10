Elodie tra intimo di pelle e tulle rosso fuoco: tutte le trasformazioni per il lancio di Red Light Elodie ha lanciato un nuovo progetto, si intitola Red Light ed è un clubtape all’insegna dell’adrenalina e della sensualità: ecco tutti i look sfoggiati nel video che lo accompagna.

A cura di Valeria Paglionico

Elodie non sbaglia un colpo: dopo aver conquistato le passerelle della Paris Fashion Week facendo il suo debutto da modella per L'Oréal, ora ha lanciato diversi nuovi progetti musicali. Oltre ad aver fissato delle nuove date del tour, da Napoli a Roma, fino ad arrivare al Forum di Assago, ha anche presentato Red Light. Di cosa si tratta? Di sette nuovi brani mixati senza pause, un clubtape che ha voluto celebrare l'energia dei fan, la cui copertina è stata disegnata in esclusiva da Milo Manara. Naturalmente non poteva mancare il video di accompagnamento: ecco tutti i look sfoggiati dalla cantante nella clip adrenalinica e travolgente.

Elodie ballerina di lap dance

Elodie si trasforma nella Statua della Libertà

Allo scoccare della mezzanotte la cantante si è servita dei social per dare una piccola anticipazione dell'esclusiva clip che accompagna Red Light, il clubtape che ha voluto "regalare" ai fan.

Elodie come la Statua della Libertà

Diretta dai Morelli Brothers, la cantante è tornata a trasformarsi: è diventata una Statua della Libertà in carne e ossa con tanto di capelli "a punta", ha ricoperto i panni di ballerina di lap dance con indosso prima un completo da poliziotta, poi dell'intimo total black, si è lasciata ricoprire di tintura rosso fuoco come un vero e proprio diavolo, lasciandosi immortalare in diverse pose plastiche su un podio.

Elodie in versione diavolo

Le rivoluzioni hair di Elodie

Nel video di Red Light non sono mancati i look da dea, da quello con della semplice lingerie dall'effetto nudo coperta da un velo di tulle rosso a quello dallo stile bondage con corpetto e tanga di pelle nera, tutto firmato Versace.

Elodie in Versace

Anche per quanto riguarda i capelli Elodie non ha rinunciato alla passione per i continui cambiamenti: ha spaziato tra chignon tiratissimi, capelli sciolti e al naturale, lunghissime onde dall'effetto beach waves e addirittura dei dread legati in un mezzo raccolto.

Elodie con i dread

Insomma, Elodie è riuscita ancora una volta a sorprendere i followers con la sua innata bellezza e la sua innegabile sensualità: in quanti non vedono l'ora di ammirarla di nuovo sul palco?