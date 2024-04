Alessandra Amoroso veste di pelle al concerto di Annalisa: il look con i tagli vale oltre 8mila euro

video suggerito

A cura di Valeria Paglionico

Continua il tour di Annalisa, la cantante che nell'ultimo anno ha dominato le classifiche con le sue hit tutte da ballare. Ieri ha fatto tappa al Palazzo dello Sport di Roma ed è stata lieta di accogliere sul palco un'amica speciale: Alessandra Amoroso. Le due condividono da sempre un rapporto speciale, hanno un'esperienza passata in comune, quella ad Amici di Maria De Filippi, il talent che per entrambe è stato un vero e proprio trampolino di lancio. Se da un lato la protagonista del live ha continuato a sfoggiare i suoi outfit futuristici su misura, Alessandra ha preferito puntare tutto su un nuovo stile rock: ecco tutti i dettagli del look di pelle.

Chi ha firmato il look di pelle di Alessandra Amoroso

Dopo l'ospitata di Emma Marrone durante la prima tappa del tour, ora Annalisa ha accolto sul palco un altro volto noto di Amici, Alessandra Amoroso. Le due hanno duettato hanno duettato sulle note di Comunque andare, lasciando emergere tutta la grinta e il talento che da sempre le contraddistingue. Ad attirare le attenzioni del pubblico è stato soprattutto il look della cantante salentina, apparsa in una inedita versione rock, sensuale e bondage. Ha detto addio ai maxi dress total black sfoggiati durante la recente esperienza a Sanremo, ora si è vestita tutta di pelle con un completo firmato Roberto Cavalli fatto di stringhe, tagli e dettagli nudi.

Alessandra Amoroso in Roberto Cavalli

Alessandra Amoroso con giacca e pantaloni "tagliati"

Sarà perché voleva rendere omaggio allo stilista scomparso di recente o perché semplicemente intendeva mettere in atto l'ennesima rivoluzione di stile, ma la cosa certa è che Alessandra Amoroso al concerto di Annalisa ha indossato un completo iper sensuale ma dall'animo rock.

Roberto Cavalli, collezione P/E 2024

Giacca biker crop e pantaloni a vita bassa a zampa sono coordinati, entrambi in pelle color vinaccia, decorati all-over con stringhe e tagli cut-out che lasciano la pelle nuda in bella vista. Quanto costano i due capi? Sul sito ufficiale della Maison vengono venduti rispettivamente a 4.500 e 3.950 euro. Naturalmente non sono mancati i tacchi alti, per la precisione un paio di stivaletti con la zeppa di legno, mentre per quanto riguarda i capelli li ha tenuti legati in uno chignon alto.