Emma Marrone torna sul palco col tubino “strappato”: nude look per il duetto al concerto di Annalisa Emma Marrone è stata l’ospite speciale del primo concerto del nuovo tour di Annalisa. Per l’esclusivo duetto sulle note di Apnea ha seguito il trend dei nude look: ecco chi ha firmato il suo tubino “strappato”. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Valeria Paglionico

Ieri sera Annalisa ha dato il via al suo nuovo tour nei Palasport, lo ha fatto a partire dal Nelson Mandela Forum di Firenze, sul cui palco ha lasciato esplodere tutto il talento e l'energia che da sempre la contraddistingue. Abbandonati i reggicalze e gli stivali autoreggenti, ha optato per una serie di look futuristici personalizzati e griffati, mettendo così in atto l'ennesima evoluzione di stile. Al di là dei balletti e delle esibizioni all'insegna dell'adrenalina, al primo concerto non sono mancate le sorprese: lo show si è infatti chiuso con l'arrivo di un ospite speciale, si tratta di Emma Marrone, salita sul palco per un esclusivo duetto sulle note di Apnea.

Chi ha firmato il look di Emma Marrone per il duetto con Annalisa

Si erano incontrate di recente al Festival di Sanremo (dove entrambe hanno partecipato nei panni di Big, la prima col brano Sinceramente, la seconda con Apnea) e ora hanno deciso di ritrovarsi per un'esperienza speciale: un duetto inedito per inaugurare il tour di Annalisa. Se da un lato la "padrona di casa" ha stupito con un chiodo di pelle bianco avvitatissimo e alato abbinato a delle culotte a contrasto, Emma ha preferito seguire il trend dei nude look con un tubino aderentissimo e "strappato" firmato Blumarine. Ha fasciato le forme e ha lasciato l'intimo in vista, dando prova di essere un'indiscussa icona fashion.

Emma Marrone in Blumarine

Quanto costa l'abito "strappato" di Emma

L'abito sfoggiato da Emma sul palco del concerto di Annalisa è in maglia jacquard total black con motivo farfalla: si tratta di un modello fasciante con la gonna midi e le maniche lunghe, la cui particolarità sono i dettagli "strappati" sul fianco che rendono ancora più provocante l'effetto see-through.

Abito Blumarine

Quanto costa? Sul sito ufficiale di Blumarine viene venduto a 690 euro. Per completare il tutto la cantante ha scelto un paio di cuissardes di vernice nera col tacco a spillo, un rossetto scuro e marcato e un raccolto spettinato: in quante prenderanno ispirazione dal suo stile per la primavera?