Annalisa commenta la sua imitazione di Brenda Lodigiani, poi chiarisce in che rapporti è con Elodie Nel corso dell’ultima puntata del Gialappa’s Show andata in onda su Tv 8 ha fatto scalpore l’imitazione di Brenda Lodigiani nei panni di Annalisa. “Quando vedo che mi imitano scatenano in me stupore”, commenta la cantante ai microfoni di Rds, che poi chiarisce una volta per tutte la presunta faida con Elodie.

A cura di Giulia Turco

Nessuna faida in corso tra Annalisa ed Elodie, entrambe regine del pop che stanno vivendo un momento di spendere musicale e artistico. C’è chi sostiene che tra loro ci sia astio e risentimento, ma dal canto loro non hanno mai confermato alcuna antipatia. A rassicurare i fan di entrambe ci ha pensato Annalisa, che ha rilasciato un’intervista ai microfoni di Rds.

Il video di Brenda Lodigiani dell’imitazione di Annalisa

Nel corso dell’ultima puntata del Gialappa’s Show, andata in onda su Tv 8, ha fatto scalpore l’imitazione di Brenda Lodigiani nei panni di Annalisa. L’imitatrice con tanto di outfit che richiama il recente look adottato dalla pop star, si è cimentata in una performance canora, densa di riferimenti alla presunta lite con Elodie. “Chi è la regina del pop italiano? Elodie? No! La regina è Annalisa. Chi è la prima in classifica? Annalisa! Quante lauree c’ha Elodie, lo sapete dire? Zero! Popolo ballate con me e non con Elodie. Uh Elodie se l’è presa, anche oggi l’ho stesa, uh, non ti sei mai ripresa, non mi fare l’offesa”, è tra i passaggi del testo rivisitato. Il video è diventato virale sui social.

La reazione di Annalisa che nega la lite con Elodie

Ai microfoni di Rds Annalisa ha detto di aver preso con ironia la performance di Brenda Lodigiani. Nessun risentimento dunque, anzi. “Quando vedo che mi imitano scatenano in me stupore. Sinceramente mai mi sarei aspettata l’imitazione”. Ha ammesso nel corso dell’intervista con Claudio Guerrini, commentando quella che è ormai una presenza fissa al Gialappa’s Show. “Avevo visto la prima puntata e pensavo accadesse una sola volta e fosse finita lì. Invece un personaggio stabile”, ha evidenziato con piacevole stupore. Infine la cantante ha voluto mettere in chiaro una volta per tutta di non avere nulla contro Elodie e che il testo del brano l’ha fatta sorridere, proprio perché non c’è nessun fondamento di verità nel loro astio.