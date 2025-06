Fey Di Patrizi: “Elodie si vergognava di cantare. Ho aperto un bar a Milano con la mia compagna, ora vorrei un figlio”

video suggerito

Lo sorella di Elodie, Fey Di Patrizi, si racconta in un'intervista nella quale parla anche del rapporto con la cantante, della loro infanzia, oltre che del suo futuro con la compagna Giulia, con la quale ha una storia da tre anni. Da poco è riuscita a realizzare un sogno, che l'ha portata lontano da Roma, ma che di cui va fiera.

Il rapporto con Elodie

Un racconto affidato alle pagine del settimanale DiPiù quello di Fey Di Patrizi che parla di sua sorella Elodie e di quanto hanno vissuto insieme:

Abbiamo vissuto molte esperienze: sia positive che negative. Siamo state sempre molto unite e lei e per me ha sempre rappresentato un grande punto di riferimento. Fin da piccola, sapere che lei c’era mi ha aiutato molto, così come mi aiutava tanto ricevere da parte sua un sorriso in più rispetto agli altri, un sorriso che mi faceva sentire al sicuro, protetta, amata.

Le difficoltà non sono mancate, ma non sono mai state un problema: "Mia madre faceva lavori umili, ma non ci è mai mancato niente: nemmeno quando i miei si sono separati". Parlando, poi, di Elodie e del suo talento che, però, inizialmente faceva fatica a mostrare, racconta: "Era timidissima e si vergognava proprio di cantare fuori casa, davanti a sconosciuti".

Fey Di Patrizi e la compagna Giulia, fonte Instagram

Il sogno di un locale a Milano e l'amore con Giulia

Se dovesse riconoscere, invece, un suo talento Fey Di Patrizi direbbe senza battere ciglio: "Il mio talento è creare cocktail". E, infatti, ha perseguito il suo sogno aprendo un locale a Milano, da circa un anno:

In questo campo mi considero un vero genio. Quella per i cocktail è una “fissazione” che mi è venuta quando ero appena diciottenne. È una passione che è nata lavorando in un bar, a Roma. Per avviare l’attività di Milano ce la siamo cavata da sole io e Giulia, la mia compagna. Lei è di Latina e l’ho conosciuta sui social tre anni fa.

E a proposito della sua storia d'amore, che procede a gonfie vele e della quale pubblica spesso scatti sui social, dove condivide momenti trascorsi insieme alla sua Giulia, non ha paura a parlare di futuro:

Ci piacerebbe comprare casa, qui a Milano. Infine, vorremmo avere anche un figlio. Penso che per ogni coppia un figlio sia il suggello ideale e penso che un figlio mio farebbe molto felice mia madre, mio padre e la mia amata sorella Elodie.