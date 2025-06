Belen Rodriguez: “Non auguro a nessuno quello che ho vissuto. Cecilia? Siamo sorelle, ci ritroviamo sempre”

video suggerito

A cura di Gaia Martino

Belen Rodriguez ha rotto il silenzio sul rapporto con la sorella Cecilia Rodriguez. Smentisce i rumors circolati nelle ultime settimane che parlavano di una frattura tra loro, poi ha parlato del periodo delicato vissuto dopo la separazione da Stefano De Martino. "Non auguro a nessuno quello che ho passato" ha raccontato in una lunga intervista e oggi, superati i momenti duri, è pronta a godersi la sua estate al mare: "Vado in Sardegna con alcune amiche e i nostri figli, sarà un’estate materna".

Le parole di Belen Rodriguez sulla depressione dopo la separazione da Stefano De Martino

La showgirl argentina in una lunga intervista a Chi ha parlato del suo ritorno al lavoro dopo un periodo di stop. Prima della sosta estiva è sbarcata su Discovery con due programmi, uno sul NOVE e uno su Real Time: "Il lavoro mi è mancato come l’aria perché, come si dice, "il lavoro nobilita l’uomo" e ti fa sentire utile. Mi sono dovuta fermare per la mia salute, e ho fatto bene. Sono tornata con lo spirito giusto, l’energia che non avevo quando ho lasciato", ha dichiarato. Dopo l'addio a Mediaset e la separazione da Stefano De Martino, Belen Rodriguez ha sofferto di depressione, "una malattia riconosciuta che c’entra con la tristezza, con le cose che ti sono successe". Così ha continuato:

Io non faccio la vittima, ognuno è artefice del proprio destino: anch’io ho pensato di agire in un determinato modo, di rimanere in luoghi che non mi appartenevano più. Sono una che si prende sempre le proprie colpe, anche più di quelle che ha. Mi sono capitate cose che capitano a tutti, sono dispiaceri che possono tramutarsi in disagi fisici.

La fine del matrimonio non è stato l'unico boccone difficile da digerire, ha aggiunto: "Non è che la fine del mio matrimonio sia il punto focale. Non ho avuto una vita facile, sono andata via di casa a 16 anni, vengo dal popolo, ho raggiunto i miei obiettivi faticando e rinunciando a qualcosa. Tanti anni di tv, la fama stressante, tante cose che ho portato sulle spalle senza compromessi. Non ho mai avuto gente che mi aiutasse, non sono mai stata la "fidanzata di". Sono cose che alla fine pesano sulla vita personale". Dopo aver vissuto "quei momenti, non torni più come prima", ha continuato. Oggi, però, "posso dire che ho i piedi per terra, faccio poche cose di pancia perché mi sono spaventata di me stessa. Non auguro a nessuno quello che ho passato".

Il rapporto con Cecilia Rodriguez: "Siamo sorelle, ci ritroviamo sempre"

Sul rapporto con Cecilia Rodriguez, la sorella con la quale sembrava aver interrotto i rapporti, ha spiegato: "Non c’è nessun problema fra di noi. Nella vita abbiamo litigato almeno 5000 volte, e la vita è lunga, ma siamo sorelle, ci ritroviamo sempre. Non abbiamo bisogno di condividere il nostro rapporto sui social, uso i social per lavoro e per condividere momenti belli con i miei figli, ma non sbatto tutta la mia vita nelle stories. Non sono quelle il termometro per capire come sono i nostri rapporti". Presto diventerà zia, essendo l'influencer e volto televisivo in dolce attesa, e "sto condividendo questa gioia immensa, è meraviglioso e non vedo l’ora di vedere mia nipote".