Brenda Lodigiani e le origini sinti: “Mia madre lo scoprì da adolescente, nonna viveva nelle carovane” La comica di LOL e Mai dire gol racconta nel suo primo romanzo le sue origini sinti: “Ero sdoppiata, la vita “normale” e quella al campo nomadi”.

A cura di Andrea Parrella

Il grande pubblico l'ha conosciuta negli ultimi mesi, prima con LOL e poi con a Gialappa Show, al punto che Brenda Lodigiani è ormai un volto riconosciuto della comicità italiana. Ora, però, ci prova anche con la scrittura, vista l'uscita del suo romanzo, dal titolo "Accendi il mio fuoco", in cui racconta una storia in parte ispirata alla sua vicenda autobiografica, svelando per la prima volta le sue origini per metà sinti.

Il racconto delle sue origini in un romanzo

L'attrice e comica lo ha raccontato in un'intervista al Corriere della Sera, spiegando di aver scoperto il tutto quando era adolescente: "Mia nonna, che viveva nelle carovane, aveva abbandonato mia madre, affidandola a una famiglia di Gagi (ovvero persone non nomadi). Nel tempo e con mille fatiche, ha poi riallacciato i rapporti". Questo ha permesso a Lodigiani di vivere la scoperta delle sue origini con grande serenità, di fatto una vita divisa in due:

Ho potuto godere della parte più bella e spensierata di questa cosa: per me era una meraviglia andare nel campo, dove c’erano tanti bambini, ogni giorno un’avventura, sempre in un posto differente. Lì potevo fare davvero quello che volevo. Infatti, al rientro delle vacanze, rinchiudermi di nuovo dentro gli schemi era un piccolo dramma.

Una forma di segreto che ha sempre conservato con riservatezza, avvertendo forse la necessità di conservare questa informazione non tanto per ragioni di imbarazzo nel dirlo agli altri, quanto per la voglia di tenere per sé un'esperienza complessa da spiegare, che forse non ha avuto alcuna voglia di dover spiegare fino ad oggi, con l'uscita di questo libro: "Per me le mie origini non sono mai state un peso o un tabù, ma ho tenuto sempre un secondo binario in cui correva questa altra vita".

L'incontro con Paola Cortellesi

Brenda Lodigiani, come si diceva all'inizio, ha incontrato il vero successo negli ultimi mesi, grazie a ruoli importanti in alcuni dei programmi televisivi più noti del panorama comico nazionale. A Gialappa Show, in particolare, ha avuto anche modo di conoscere un suo riferimento, Paola Cortellesi, reduce dalla stessa scuola e che in una delle ultime puntate del programma ha anche imitato il suo personaggio Ester Ascione: "Se ho iniziato a fare questo lavoro è grazie a lei. La guardavo in tv e ho capito che quello che avevo dentro si poteva tradurre in quella cosa lì, che vedevo fare solo da lei. Per me è stata fondamentale. Quando l’ho vista, io che ho sempre una discreta faccia da tolla, non sono riuscita a fare molto se non abbracciarla. Un momento magico".