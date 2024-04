video suggerito

Nel nuovo album Gigi D’Alessio duetta ancora col figlio LDA: in Fra anche Geolier, Guè ed Elodie Gigi D’Alessio ha annunciato il suo nuovo album Fra, in uscita il prossimo 24 maggio. All’interno del progetto Geolier, Guè, Elodie, Ernia, Alessandra Amoroso, ma anche il figlio LDA con cui rileggerà Primo appuntamento. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Vincenzo Nasto

Gigi D'Alessio e LDA

Sono passati oltre tre anni dal grande successo di Buongiorno e Gigi D'Alessio, dopo aver pubblicato nelle scorse settimane il singolo Nu dispietto, accompagnato da una voce femminile ancora misteriosa, ha annunciato sui social il suo nuovo album. Si chiamerà Fra e verrà pubblicato il prossimo 24 maggio, all'interno anche collaborazioni con Geolier, Guè, Elodie, Ernia e Alessandra Amoroso, ma non solo. Perché nella rilettura dei grandi classici della sua discografia, si inserisce anche Primo Appuntamento, in cui verrà accompagnato nel 2024 dal figlio LDA. Si tratta della seconda collaborazione tra padre e figlio negli ultimi due album: nel progetto pubblicato il 4 settembre 2020, i due avevano cantato assieme Di notte, ripreso dal successo del 1996, contenuto in Fuori dalla mischia. Il brano venne anche cantato sul palco di Piazza Plebiscito a giugno 2023, mentre l'anno prima i due si erano incontrati sulle note di Quello che fa male. Si tratta della prima hit di LDA ad Amici 22.

La laurea ad Honoris Causa e gli appuntamenti estivi di Gigi D'Alessio

Solo qualche ora prima dell'annuncio del disco, a Gigi D'Alessio era stata comunicata, dal Conservatorio Statale di Musica "Nicola Sala" di Benevento, la laurea ad Honorem conferitagli "in virtù del suo contributo alla disciplina Pop del Songwriting". La cerimonia si terrà presso il Teatro Comunale del capoluogo sannita, alle ore 19,00. L'autore, solo qualche anno prima, nel 2022, era diventato anche "ambasciatore della musica napoletana" del Comune di Napoli. L'uscita di Fra, il prossimo 24 maggio, accompagnerà anche la lunga stagione di concerti estivi del cantante. Infatti agli otto appuntamenti annunciati a Piazza del Plebiscito, che si terranno il 7, 8, 9, 11, 12, 14, 15 e 16 giugno 2024, si sono aggiunti anche i cinque appuntamenti alla Reggia di Caserta. Il cantautore napoletano, infatti, si esibirà il 6, 7, 8, 14 e 15 settembre si esibirà a Piazza Carlo di Borbone, nella Reggia di Caserta.

La tracklist di Fra, il nuovo album di Gigi D'Alessio

Qui la tracklist di Fra, il 28° album in studio del cantautore napoletano.

NON MOLLARE MAI 2024 feat. Guè, Clementino e Geolier

SENZA TUCCA’ feat. Geolier

IO VORREI 2024 feat. Elodie ed Ernia

FRA

PRIMO APPUNTAMENTO 2024 feat. LDA

NU DISPIETTO

CHI

UN CUORE MALATO 2024 feat. Alessandra Amoroso

SI TE SAPESSE DICERE

CU TTE