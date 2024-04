video suggerito

Benevento, laurea ad honorem per Gigi D'Alessio: "Promuove la pluralità di linguaggi" Il Conservatorio Statale di Musica "Nicola Sala" di Benevento conferirà la laurea honoris causa al cantautore partenopeo. Cerimonia al Teatro Comunale.

A cura di Pierluigi Frattasi

Laurea ad honorem per Gigi D'Alessio dal Conservatorio Statale di Musica "Nicola Sala" di Benevento. Il grande cantautore partenopeo, autore di successi intramontabili, come "Non dirgli mai", "Tu che ne sai", "Annarè" e "Como suena el corazón", sarà insignito, martedì 30 aprile 2024, della laurea honoris causa, conferitagli "in virtù del suo contributo alla disciplina Pop del Songwriting". La cerimonia si terrà presso il Teatro Comunale del capoluogo sannita, alle ore 19,00. Qualche anno fa, la stessa notizia, diffusa dal sindaco Clemente Mastella, era stata smentita dal Conservatorio.

I motivi della laurea honoris causa a Gigi D'Alessio

Soddisfazione è stata espressa dal direttore Giuseppe Ilario, che ha commentato:

"Siamo lieti di offrire un così prestigioso riconoscimento a Gigi D’Alessio, artista dalla lunga e brillante carriera. Questo conferimento testimonia il nostro impegno – come Conservatorio – nel riconoscere, valorizzare e promuovere la pluralità di linguaggi artistici esistenti nel panorama musicale contemporaneo”.

Mentre la presidente Caterina Meglio ha aggiunto:

“Gigi D’Alessio ha saputo conquistare un successo internazionale grazie alla sua capacità di trasformare emozioni complesse in testi e melodie coinvolgenti. La sua musica ha attraversato confini culturali e linguistici, ispirando un senso di appartenenza e condivisione tra persone di diverse origini e background".

Gigi D'Alessio, nel corso della sua lunga carriera costellata di successi, è stato nominato nel 2022 anche "ambasciatore della musica napoletana" del Comune di Napoli. Il grande cantautore e musicista partenopeo di fama internazionale – ha venduto oltre 26 milioni di dischi nel mondo – ha ricevuto al Maschio Angioino il premio "Napoli, città della musica", come riconoscimento della città per la sua carriera artistica che ha portato nel mondo la canzone e la musica napoletana. Negli anni scorsi, Gigi è riuscito a riempire più volte lo stadio Diego Armando Maradona e piazza del Plebiscito a Napoli con i suoi grandi spettacoli.