Gigi D'Alessio annuncia cinque concerti alla Reggia di Caserta dopo gli otto di Piazza del Plebiscito Gigi D'Alessio ha annunciato cinque concerti alla Reggia di caserta, che seguono gli otto a Piazza del Plebiscito.

A cura di Francesco Raiola

Gigi D'Alessio (LaPresse)

Non bastavano le otto date in Piazza del Plebiscito, Gigi D'Alessio, infatti, ha annunciato "Un’estate da BelvedeRE – Reggia Session" anche cinque concerti che lo vedranno protagonista poco lontano dalla piazza partenopea. Il cantautore napoletano, infatti, si esibirà il 6, 7, 8, 14 e 15 settembre in uno dei luoghi più suggestivi al mondo, ovvero a Piazza Carlo di Borbone, nella Reggia di Caserta, con la storica residenza reale di Borbone a fare da sfondo alla sua musica: "Dopo le otto date a Napoli in Piazza del Plebiscito già quasi tutte SOLD OUT e i due concerti al Velodrmo Paolo Borsellino di Palermo, sono qui ad annunciarvi CINQUE EVENTI straordinari davanti allo scenario meraviglioso della REGGIA DI CASERTA!" ha scritto D'Alessio sui social, per lanciare questo ciclo di concerti.

Come acquistare i biglietti

Per quanto riguarda l'acquisto dei biglietti per i concerti, questi saranno disponibili in prevendita a partire da domani 5 gennaio a partire dalle ore 16 sul circuito Ticketone.it e nei punti vendita abituali. I concerti, prodotti da GGD e Friends & Partners, rientrano nell’ambito di “Un’estate da BelvedeRE – Reggia Session” il festival campano diretto da Massimo Vecchione, e con il patrocinio del Comune di Caserta. Ance in questa occasione D'Alessio sarà accompagnato da Alfredo Golino (batteria), Roberto D’Aquino (basso), Pippo Seno (chitarre), Ciro Manna (chitarre), Checco D’Alessio (tastiere), Lorenzo Maffia (pianoforte e tastiere) e Max D’Ambra (tastiere e programmazione).

Otto concerti a Piazza del Plebiscito

Queste cinque date, quindi, vanno ad aggiungersi alle 8 già annunciate e quasi completamente sold out che il cantautore napoletano terrà il 7, 8, 9, 11, 12, 14, 15 e 16 giugno 2024 a Piazza del Plebiscito per "GIGI-UNO COME TE – L'EMOZIONE CONTINUA" che segue la serie di concerti del 2023 che furono anche trasmessi su Rai1. L'artista campano, poi, sarà protagonista anche di un doppio live al Velodromo Paolo Borsellino di Palermo il 5 e 6 luglio.