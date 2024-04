Tananai scalza i cantanti di Sanremo dalla testa della classifica radio dopo otto settimane

video suggerito

A cura di Redazione Music

Sono passate 8 settimane dalla fine del Festival di Sanremo e per la prima volta le sue canzoni non sono in testa nella classifica delle canzoni più trasmesse dalle radio italiane. Un'egemonia che conferma il peso della kermesse condotto da Amadeus, che ne cura anche la direzione artistica, come si vede anche dalla quantità di certificazioni – e quindi dal numero di vendite/streaming delle canzoni – ottenute. Vari artisti si sono alternati intesta alla classifica Earone che rispecchia i gusti delle radio italiane, da Mahmood a Ghali, passando per Angelina Mango, Annalisa e The Kolors, tutti artisti che, per adesso, devono cedere il primo posto a un artista che pure del Festival è stato protagonista negli anni scorsi.

È Tananai, infatti, l'artista che questa settimana si prende il primo posto con il suo nuovo singolo "Veleno", che aveva esordito in undicesima posizione nella settimana d'esordio, salendo alla sesta posizione nei giorni scorsi, fino a prendersi il primo posto, scalzando Tuta Gold di Mahmood, la canzone più streammata del festival che ha superato i 70 milioni su Spotify. Insomma, ci ha messo un mese l'autore di Sesso occasionale e Tango per arrivare in cima alla classifica delle canzoni più passate in radio, con un brano che ha scritto assieme a Davide Simonetta che è anche l'esordio Eclectic Records/Capitol Records.

La canzone del cantautore si mette alle spalle Casa mia di Ghali, canzone che mantiene la seconda posizione della settimana precedente, e tiene alle spalle l'ex numero uno, ovvero proprio Mahmood. Restano invariate le due posizioni successive, ovvero la quarta e la quinta posizione occupate, rispettivamente, da "Un ragazzo una ragazza" dei The Kolors e da "Training Season" di Dua Lipa, che ha da poco pubblicato anche il nuovo singolo "Illusion". In sesta posizione c'è "Texas Hold ‘Em" di Beyoncé che guadagna quattro posizioni, mentre “Sinceramente” di Annalisa ne perde quattro, conferma l'ottava posizione "Lonely Dancers" di Conan Gray, mentre chiudono la Top 10 "100 Messaggi" di Lazza e "Ma che idea" dei BNKR44 & Pino D’Angiò.