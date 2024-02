Testo, traduzione e significato di Training Season, Dua Lipa è cresciuta e chiede un vero amore Dua Lipa è tornata con Training Season, un singolo che parla di come non abbia voglia più di sperimentare, in amore, ma vuole qualche certezza. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

Dopo averlo anticipato qualche giorno fa durante la serata di assegnazione dei Grammy Awards, Dua Lipa ha pubblicato ufficialmente oggi "Training Season", il secondo singolo tratto dal suo prossimo album in uscita quest’anno, accompagnato anche dal videoclip diretto da Vincent Haycock . Della canzone la cantante – vincitrice di tre GRAMMY e sei BRIT Award – ha pubblicato, oltre alla versione normale, anche una versione estesa, una strumentale e una a cappella per raccontare di come non abbia più voglia di allenamento per quanto riguarda lamore, ma di cominciare a fare sul serio.

Il testo di Training Season

Are you (Are you)

Someone that I can give my heart to? (Heart to)

Or just the poison that I'm drawn to? (Drawn to)

It can be hard to tell the difference late at night

Play fair (Play fair)

Is that a compass in your nature? (Compass in your nature)

Or are you tricky ‘cause I've been there? (Been there)

And, baby, I don't need to learn my lesson twice (Learn my lesson twice)

But if you really wanna go there

You should know I

Need someone to hold me close

Deeper than I've ever known

Whose lovе feels like a rodeo

Knows just how to take control

Whеn I'm vulnerable

He's straight talking to my soul

Conversation overload

Got me feeling vertigo

Are you somebody who can go there?

‘Cause I don't wanna have to show ya

If that ain't you, then let me know, yeah

‘Cause training season's over

(Training season's over)

I tried (I tried)

To see my lovers in a good light (Good light)

Don't wanna do it just to be nice (Be nice)

Don't wanna have to teach you how to love me right

I hope (I hope)

It hits me like an arrow (Arrow)

Someone with some potential (Potential)

Is it too much to ask for?

Who understands I

Need someone to hold me close

Deeper than I've ever known

Whose love feels like a rodeo

Knows just how to take control

When I'm vulnerable

He's straight talking to my soul

Conversation overload

Got me feeling vertigo

Are you somebody who can go there?

‘Cause I don't wanna have to show ya

If that ain't you, then let me know, yeah

‘Cause training season's over

Can you compete? Now is your time

Run when you hear that whistle blow

Are you on my team or stuck on the sidelines

Waiting for someone to tell you to go?

For someone to tell you to go

You should know I

Need someone to hold me close

Deeper than I've ever known

Whose love feels like a rodeo

Knows just how to take control

When I'm vulnerable

He's straight talking to my soul (If that ain't you, then let me know, yeah)

Conversation overload

‘Cause training season's over

‘Cause training season's over

Training season's over

La traduzione di Training Season

Sei tu (sei)

quello a cui posso dare il mio cuore?

O semplicemente il veleno da cui sono attratto?

Può essere difficile notare la differenza a tarda notte

Gioca lealmente (Gioca lealmente)

È una bussola nella tua natura? (Bussola nella tua natura)

O sei complicato perché ci sono stato? (Stato lì)

E, tesoro, non ho bisogno di imparare la lezione due volte (impara la lezione due volte)

Ma se vuoi davvero andarci

Dovresti saperlo

Ho bisogno di qualcuno che mi tenga stretta

Più profondo di quanto abbia mai conosciuto

Il cui amore sembri un rodeo

che sappia proprio come prendere il controllo

Quando sono vulnerabile

che parli direttamente con la mia anima

Sovraccarico di conversazione

che mi faccia sentire le vertigini

Sei uno che può riuscirci?

Perché non voglio dovertelo mostrare

Se non sei tu, fammelo sapere, sì

Perché la stagione degli allenamenti è finita

(La stagione degli allenamenti è finita)

Ho provato (ho provato)

a vedere i miei amanti sotto una buona luce (Buona luce)

Non voglio farlo solo per essere gentile (Sii gentile)

Non voglio doverti insegnare come amarmi nel modo giusto

Spero (spero)

che tu mi colpisca come una freccia (Freccia)

che sia uno con qualche potenziale (Potenziale)

È chiedere troppo?

Chi mi capisce

Ho bisogno di qualcuno che mi tenga stretta

Più profondo di quanto abbia mai conosciuto

Il cui amore sembri un rodeo

che sappia proprio come prendere il controllo

Quando sono vulnerabile

che parli direttamente con la mia anima

Sovraccarico di conversazione

che mi faccia sentire le vertigini

Sei uno che può riuscirci?

Perché non voglio dovertelo mostrare

Se non sei tu, fammelo sapere, sì

Perché la stagione degli allenamenti è finita

Puoi competere? Ora è il tuo momento

Corri quando senti quel fischio

Sei nella mia squadra o sei bloccato in disparte?

Aspetti che qualcuno ti dica di andare?

Per qualcuno che ti dica di andare

Dovresti saperlo

Ho bisogno di qualcuno che mi tenga stretta

Più profondo di quanto abbia mai conosciuto

Il cui amore sembri un rodeo

che sappia proprio come prendere il controllo

Quando sono vulnerabile

che parli direttamente con la mia anima (se non sei tu, fammelo sapere, sì)

Sovraccarico di conversazione

Perché la stagione degli allenamenti è finita

Perché la stagione degli allenamenti è finita

La stagione degli allenamenti è finita

Il video di Training Season

Il video della canzone è stato diretto da Vincent Haycock e si apre con la segreteria telefonica di Dua invasa da messaggi di scuse e richieste di una seconda chance. Intanto si vedono decine di uomini fuori e dentro un bar mentre la telecamera entra e si ferma su Dua Lipa, unica donna, seduta al tavolino di un bar che man mano viene attorniata dagli uomini che cominciano uan sorta di danza attorno a lei che resta indifferente, scrutandoli quasi con un po' di pena. "Training Season" è stata scritta da Dua Lipa, insieme a Caroline Ailin, Danny L. Harle, Tobias Jesso Jr. e Kevin Parker dei Tame Impala, ed è stata prodotta da Parker e Harle.

Il significato di Training Season

In Training Season Dua Lipa mette le cose in chiaro e canta di una donna che cerca l'amore vero, non quello intermedio, quello che sembra una sessione d'allenamento all'amore – da cui il titolo della canzone – perché quella stagione è finita, ora si è adulti: "Ho bisogno di qualcuno che mi tenga stretta, più profondo di quanto abbia mai conosciuto, il cui amore sembri un rodeo. Qualcuno che sappia proprio come prendere il controllo quando sono vulnerabile" canta la popstar che ha spiegato anche come nasce la canzone: "Avevo avuto una serie di appuntamenti sbagliati, e l'ultimo è stata la goccia che ha fatto traboccare il vaso. La mattina dopo sono arrivata in studio e Caroline e Tobias mi hanno chiesto come fosse andata e io ho subito dichiarato: ‘TRAINING SEASON IS OVER'! Come nei migliori pettegolezzi del giorno dopo con i tuoi amici più stretti, ci siamo fatti un sacco di risate e da lì è nato tutto (…) si tratta anche del fatto che la stagione degli allenamenti è finita e che sono cresciuta. Non mi sono mai sentita così sicura di me, lucida e forte".