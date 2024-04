Significato e testo di Non ho bisogno più di te, Noemi canta di essere una donna nuova

video suggerito

Redazione Music

Noemi

Noemi torna con la sua nuova canzone Non ho bisogno più di te, pochi giorni dopo l'annuncio della sua conduzione, assieme a Ermal Meta, del Concertone del Primo Maggio. Sono passati tre anni dall'uscita del suo ultimo album "Metamorfosi" e anche questa volta Noemi parla di cambiamento, argomento principale del suo ultimo lavoro, e di questi ultimi anni della sua vita, xome sottolinea anche il comunicato stampa che accompagna l'uscita del singolo, dove si legge che grazie all'album del 2021 la cantante ha scoperto "un’identità dal tratto netto, definito in quanto professionista e in quanto donna. Nel tempo ha imparato ad accettarsi e ad accettare anche quei lati di sé che non le piacciono perché fanno parte di lei; ha scoperto che per crescere, maturare ed evolversi è indispensabile lasciare andare le “zavorre” di cui non abbiamo bisogno".

Testo di Non ho bisogno più di te

La radio suona, suona

Una canzone che conosco già

Che bella storia, storia

Davvero vuoi che finisca a metà?

Gli occhi distrutti se mi guardo nello specchio

Quante parole poi

"Io tornerò a trovarti", l'avevi promesso

Ora ripenso a noi

E ballo sopra al letto

E perderò la voce per

Gridarti che sto meglio

Per dirti che

Non ho bisogno di te

Che non rispondi mai

Che non mi ascolti mai

Spero ricordi che

Non ho bisogno di te

Dei tuoi discorsi, mai

Di quelle notti, sai

Ormai da giorni che

Non ho bisogno di te

La radio suona ancora

Quella canzone che mi cantavi tu (Uh, uh, uh-uh)

E tutto un po' mi annoia

Tu mi hai insegnato a volere di più (Uh, uh, uh-uh)

E ballo sopra al lеtto

E perderò la voce pеr

Gridarti che sto meglio

Per dirti che

Non ho bisogno di te

Che non rispondi mai

Che non mi ascolti mai

Spero ricordi che

Non ho bisogno di te

Dei tuoi discorsi, mai

Di quelle notti, sai

Ormai da giorni che

Non ho bisogno di te

Stanotte prendo ed esco

Ballo e non ci penso perché (Uh, uh, uh-uh)

È vero, è stato bello

Ma è anche meglio adesso che

Non ho bisogno di te (Di te, uh-uh, eh, eh-eh)

(Uh, uh, uh-uh)

Non ho bisogno di te

Dei tuoi discorsi, mai (Uh, uh, uh-uh)

Di quelle notti, sai

Ormai da giorni che (Uh, uh uh-uh)

Non ho bisogno di te

Il significato di Non ho bisogno più di te

"Non ho bisogno di te che non rispondi mai, che non mi ascolti mai. Spero ricordi che non ho bisogno di te, dei tuoi discorsi, mai" canta Noemi nel ritornello di "Non ho bisogno più di te" – canzone scritta dalla stessa Noemi, Golden Years e Drast, e prodotta da Golden Years e Drast -, declinando questo cambiamento all'interno della fine di una storia d'amore. Mettere fine a questo rapporto è un passo verso la propria libertà dice Noemi. E lo conferma anche la nota stampa, che parla così della canzone: "Il nuovo singolo di Noemi è un inno al coraggio, un’esortazione a non accontentarsi mai ricercando sempre il meglio per sé, senza avere paura di dire di no a tutto ciò che ci è ostile e superfluo, non necessario per la nostra crescita e realizzazione. ‘Non ho bisogno di te' canta dell’importanza di rinnovarsi, del sapersi evolvere per diventare la migliore versione di sé stessi rimanendo sempre aperti al cambiamento, curiosi nei confronti di ciò che ci circonda, famelici di vita".