Il testo e il significato di Due, la canzone di Elodie a Sanremo Elodie ritorna al Festival di Sanremo 2023 con la canzone "Due". Qui il testo e il significato.

Elodie ritorna al Festival di Sanremo 2023 con la canzone "Due": la cantante romana sul palco dell'Ariston con un brano che farà parte del suo prossimo album "Ok. Respira", in uscita il prossimo 10 febbraio. Un dream team di autori ha accompagnato il singolo sanremese di Elodie, dalla stesura del testo a cui hanno partecipato anche la coppia Federica Abbate e Jacopo Ettorre, alla produzione affidata a Francesco "Kento" Catitti. Per ripescare la prima volta al Festival di Sanremo per l'autrice, bisogna ritornare al 2017, al suo esordio con il brano "Tutta colpa mia", dove la cantante riuscì a conquistare l'ottavo posto. Altri tre anni di attesa ed è il momento di "Andromeda" al Festival di Sanremo 2020, con cui la cantante romana ha recuperato una posizione, concludendo al settimo posto. Qui testo e significato di "Due".

Il testo di Due

Cosa c’è?

C’è che mi fai agitare

Cosa ti aspetti se

Sai già come va a finire?

Nascoste dal velo più sottile

Tutte le mie paure

Che anche stanotte

Si avvolgono su di te

È solo un brivido a volte

Ma ‘sto periodo non è facile

Tu vuoi una donna che non c’è

E se ci pensi il nostro amore

È nato appena

Ma è già finito male

E se a quest’ora

Mi cerchi, perdonami

Dimmi, come mai?

Baby mi fulmini

Con gli occhi lucidi

Che rumore fa

Il silenzio alla fine

Di tutte le nostre

Telefonate interrotte?

Sapessi dirti basta

Ma il cuore danza

Per me le cose sono due

Lacrime mie o lacrime tue

Le cose sono due

Due

Solamente tu

Una coltellata ogni parola

Solamente io

Nei discorsi sulla bocca della gente

Forse è vero, è tardi adesso

Ma lo rifarei lo stesso

Con gli stessi errori, lo rifarei

Che se ci pensi il nostro amore

È nato appena

Ma è già finito male

E se a quest’ora

Mi cerchi, perdonami

Dimmi, come mai?

Baby mi fulmini

Con gli occhi lucidi

Che rumore fa

Il silenzio alla fine

Di tutte le nostre

Telefonate interrotte?

Sapessi dirti basta

Ma il cuore danza

Per me le cose sono due

Lacrime mie o lacrime tue

Le cose sono due

Due

Ah

Sei il vino che mi ubriaca

La mia nota stonata

Parolacce sotto casa

In questa notte amara

Dagli occhi cade il Niagara

Mi accorgo ancora di te

E se a quest’ora

Mi cerchi, perdonami

Dimmi, come mai?

Baby mi fulmini

Con gli occhi lucidi

Che rumore fa

Il silenzio alla fine

Di tutte le nostre

Telefonate interrotte?

Sapessi dirti basta

Ma il cuore danza

Per me le cose sono due

Lacrime mie o lacrime tue

Le cose sono due

Due

Per me le cose sono due

Lacrime mie o lacrime tue

Le cose sono due

Due

Il significato di Due

Elodie si ripresenta per la terza volta al Festival di Sanremo, questa volta con un brano prodotto per lei da Francesco "Kento" Catitti, al quale si aggiunge il lavoro autoriale di coppia Federica Abbate e Jacopo Ettorre: stiamo parlando di "Due", un brano che sembra rispettare le melodie delle sue ultime uscite. Un ritmo trascinante in cui la cantante racconta la giungla di un rapporto, con un piccolo riferimento a Mina e alla sua "Se Telefonando" quando canta: "Ma lo rifarei lo stesso, con gli stessi errori lo rifarei, che se ci pensi il nostro amore è nato appena ma è già finito male". Il rimpianto per questo rapporto si può osservare quando Elodie canta: "Il silenzio alla fine di tutte le nostre telefonate interrotte? Sapessi dirti basta ma il cuore danza, per me le cose sono due: lacrime mie o lacrime tue".