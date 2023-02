Sanremo 2023, la scaletta e gli orari della quinta serata finale: cantanti, canzoni e ospiti del Festival

Chi vincerà il Festival di Sanremo 2023? Con la quinta serata, in programma questa sera dalle ore 20.40 su Rai1 e RaiPlay, conosceremo il vincitore di questa edizione del Festival. Tutti i favori del pronostico sono per Marco Mengoni, in testa alla classifica e vincitore della serata cover. Stasera tutti i 28 cantanti si esibiranno nuovamente presentando le loro canzoni.

Co-conduttrice della serata finale è Chiara Ferragni, che torna dopo la prima serata del Festival. I superospiti internazionale della serata sono i Depeche Mode, spazio anche al grande Gino Paoli. Durante l'ultima serata sarà possibile votare da casa attraverso il televoto. L'ordine di uscita dei cantanti sarà comunicato durante la conferenza stampa.

La scaletta dei cantanti della quinta serata di Sanremo 2023

