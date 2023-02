Chi è Olly, Federico Olivieri è il cantante in gara a Sanremo 2023 Olly è tra i primi sei finalisti di Sanremo Giovani, parteciperà con i big alla 73sima edizione del festival con il brano Polvere. Classe 2001, ligure e amante dell’hip hop.

Olly concorrente Sanremo 2023

Federico Olivieri è giovanissimo, ha 21 anni, si fa chiamare Olly e sarà in gara a Sanremo 2023 tra i big dopo essere arrivato tra i primi sei finalisti a Sanremo Giovani. Emerge dalla scena rap ligure ed è proprio a Genova, dove nasce e cresce con la musica, che ha già aperto un concerto di Blanco.

Chi è Olly: la passione per la musica e il concerto di Blanco

Olly è lo pseudonimo di Federico Olivieri. Nasce a Genova il 4 maggio 2001, studia musica e canto da quando era bambino e si appassiona all'hip hop che mischiato con il soul e con la sua voce melodica è la ricetta con cui ha prodotto i suoi brani. Oggi, dopo essere arrivato tra i primi sei a Sanremo Giovani, conta oltre 400.000 ascoltatori mensili su Spotify e più di 35mila follower sul suo profilo Instagram dove condivide con i suoi seguaci attimi di vita quotidiana e aggiornamenti sulla sua carriera. I suoi successi però cominciano prima, già dal 2019, quando pubblica il primo singolo dal titolo Il primo Amore che vanta più di 4 milioni di visualizzazioni e così attira l'attenzione di realtà come Metatron e Sony con cui nel 2021 inizia un percorso. La sua notorietà cresce e dopo l'uscita del singolo Un'altra volta e le esibizioni su vari palchi estivi, tra cui quello dei Tim Summer Hits, arriva ad aprire il concerto di Blanco a Genova tenutosi il 12 settembre nel porto antico in occasione del Goa Boa Festival.

Olly è in gara a Sanremo 2023 tra i cantanti big con la canzone Polvere

Olly sarà tra i big della 73sima edizione del festival con il brano inedito Polvere perché si è classificato tra i primi 6 a Sanremo Giovani. Il 6 è un numero che ritorna spesso negli ultimi mesi della sua carriera. La sua partecipazione a Sanremo 2023 è stata annunciata il 16 dicembre, giorno in cui è uscito Il mondo gira, il suo nuovo Ep. Il 6 aprile, inoltre, sarà in live a Roma e il 16 a Milano. Sono 7 i brani che compongono Il Mondo Gira, un Ep energico e vivace, ma al contempo dolce e malinconico. Il contributo del producer JVLi è stato indispensabile per aggiungere un tocco di elettronica al sound melodico e hip hop che caratterizza Federico. Come si legge nel comunicato, Olly gioca sul contrasto fra brani uptempo in cassa dritta e un racconto cantautorale, intimistico e riflessivo – principale fonte d’ispirazione dell’artista – dando vita a uno stile unico tutto da ballare.

"Il mondo – racconta il giovane cantante – gira, in un giorno mille facce e situazioni corrono attorno e ripartono da capo. Il flusso è instancabile e palese da sempre. Ognuno, tuttavia, è coinvolto e sfidato a suo modo in questo moto di rotazione. Io ho distinto due diverse modalità per starci dentro: una riflessiva e una dinamica". Si ritrova e identifica in due città che sente sue: Genova, dove è nato e Milano. La prima lo aiuta a essere riflessivo, interrogarsi sulla sua storia e sulla sua identità, mentre la seconda lo rende dinamico. Le due facce che rappresentano appieno la sua musica e la sua espressione artistica. Le due realtà singolarmente non gli bastano. "A Genova – spiega – occorre del ritmo, a Milano un attimo di pausa. Chi vive di corsa è forzato e non sa soffermarsi, chi resta nel suo perde passione e rischia di non conoscere il nuovo".

Nell'Ep è inserita anche la traccia dal titolo L'anima balla che lo ha portato a classificarsi tra i primi 6 a Sanremo Giovani. Il brano è stato scritto da lui in collaborazione con JVLI. Quand’è che l’anima balla? Secondo Olly quando si sta seguendo qualcosa che ci smuove dentro e che ci tiene vivi e innamorati nonostante le difficoltà incontrate sul percorso.