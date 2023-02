Lorella Cuccarini è caduta sul palco di Sanremo 2023 durante le prove: “Ballava su tacchi alti” Racconta l’Adnkronos che Lorella Cuccarini durante le prove per il duetto con Olly nella quarta serata di Sanremo 2023 sarebbe caduta: “Ballava su tacchi alti, ha fatto un volo”. Stasera la cantante e ballerina si esibirà con il Big in gara sulle note di La notte vola.

A cura di Gaia Martino

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Festival di Sanremo 2023 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Lorella Cuccarini durante le prove sul palco del Festival di Sanremo 2023, dove è attesa questa sera per il duetto con Olly sulle note di La notte vola, sarebbe caduta. L'insegnante di Amici per l'occasione ha voluto con sé anche Alessandro Cavallo, il suo ex allievo nel talent show, che ballerà durante la loro performance una coreografia di Elena D'Amario. Qualcosa durante le prove sarebbe andato storto, il racconto di Adnkronos.

La caduta di Lorella Cuccarini durante le prove

Lorella Cuccarini durante le prove per la quarta serata del Festival di Sanremo, in onda questa sera di venerdì 11 febbraio, avrebbe fatto "un volo a faccia avanti mentre ballava su tacchi vertiginosi" scrive Adnkronos. Il volto televisivo, ballerina e cantante, aveva condiviso un'immagine su Instagram scattata durante le prove che la ritraeva con indosso dei tacchi alti. Si legge che, "da grande professionista si è rialzata e ha portato a termine la prova". Poi avrebbe commentato dal palco: "Ragazzi, ho fatto un volo".

Lorella Cuccarini e Olly quarti in scaletta

La gara dei Big di Sanremo 2023 stasera continua con il quarto appuntamento del Festival, dedicato ai duetti e alle cover. Su Rai Uno, dal palco dell'Ariston, i cantanti si esibiranno con ospiti a loro assegnati: Cuccarini e Olly si esibiranno per quarti questa sera. Con loro sul palco ci sarà anche Alessandro Cavallo, ex allievo di Amici voluto dalla Cuccarini, che ballerà una coreografia di Elena D'Amario. "Siamo quasi pronti, tra sogni e tv. Ecco il nostro gruppo al completo: con noi, quattro ballerini unici e pieni di energia. Sono felicissima di affiancare Olly, giovane che mi ha colpito subito per talento, maturità e positività. Scatenatevi con noi: sarà una festa", il messaggio social scritto nelle ultime 24 ore dalla Cuccarini a corredo di un'immagine con il team dell'esibizione al completo.