Il testo e il significato di Furore, la canzone di Paola e Chiara a Sanremo 2023 Paola e Chiara tornano insieme dopo dieci anni dalla loro separazione artistica e gareggiano a Sanremo 2023 con la canzone “Furore”. Ecco il testo e il significato del brano.

A cura di Cristina Somma

Paola e Chiara (ph. Paolo Santambrogio)

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Festival di Sanremo 2023 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Paola e Chiara partecipano a Sanremo 2023 con la canzone "Furore". La loro prima volta a Sanremo è stata nel 1996 nella categoria ‘Giovani' con il brano "In Viaggio". L'anno successivo vinsero il festival nella categoria ‘Nuove proposte' con "Amici come prima". Nel 1998 tornano di nuovo alla kermesse e gareggiano tra i big con la canzone "Per te", classificandosi penultime, prima di Enzo Jannacci. Ancora, nel 2005 portano sul palco del teatro Ariston "A modo mio", senza riuscire ad arrivare in finale. Dopo 10 anni dalla loro separazione artistica, tornano ad esibirsi insieme e far ballare il pubblico al festival della canzone italiana. Ecco il testo e il significato della canzone "Furore" di Paola e Chiara, in gara a Sanremo 2023.

Il testo di Furore

La pista non è più buia

E l’ansia con te si annulla

La musica muove

La sola illusione

Di averti con me

Non dici niente però

Dentro ai tuoi occhi

C’è un fuoco, una strobo

Un riflesso di noi

E tutti i colori di questa città

In questa notte di sole

Furore, furore

Amarsi e fare rumore

Nel mio respiro tu

Senza fermarci più

Ballare, ancora ballare

Come se fosse l’ultima

Se fosse l’ultima canzone

Furore

Con te, con te

Adesso che il cuore scoppia

Per la strada nella folla

È un arcobaleno

Io non so fare a meno

Di averti con me

Non dici niente però

Nei nostri sguardi

C’è un gioco, una strobo

Un riflesso di noi

Che ferma il tempo, che non se ne va

In questa notte di sole

Furore, furore

Amarsi e fare rumore

Nel mio respiro tu

Senza fermarci più

Ballare, ancora ballare

Come se fosse l’ultima

Se fosse l’ultima canzone

Furore

Con te, con te

E due milioni di parole non bastano

Per dirti cosa sei per me

E tutto quello che ci serve è in un battito

Un battito, battito, battito

In questa notte di sole

Furore, furore

Amarsi e fare rumore

Nel mio respiro tu

Senza fermarci più

Ballare, ancora ballare

Come se fosse l’ultima

Se fosse l’ultima canzone

Furore

Con te, con te

Il significato di Furore

Paola e Chiara portano sul palco di Sanremo 2023 il brano "Furore". La canzone è un inno alla musica e all'amore, in ricordo della dance anni '90 e inizio 2000, il periodo in cui sono diventate famose e di cui sono state icone. “È una canzone che parla di un momento di unione e divertimento espresso con tanta intensità", hanno detto Paola e Chiara. Un inedito che nasce da un sodalizio artistico con i produttori Mark e Kremont, da loro definiti come degli amici. "Ci rincorrevamo da un annetto e mezzo, ma all’epoca noi due avevano percorsi separati, per cui non se ne fece nulla”, hanno spiegato le cantanti.