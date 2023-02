Gli Antytila a Sanremo 2023, chi sono i componenti della band diventati soldati Chi sono gli Antytila, il gruppo di musicisti ucraini diventati soldati nel 2022 nel conflitto contro la Russia. La band è ospite nella finalissima di Sanremo 2023 e suonano dopo la lettura della lettera di Zelensky da parte di Amadeus.

A cura di Vincenzo Nasto

Gli Antytila a Sanremo 2023, foto di Twitter Account @antytila_offic

Il gruppo ucraino Antytila sale sul palco del Festival di Sanremo 2023 intorno alle 2 e 30, subito dopo lo stop al televoto decretato dai conduttori Amadeus e Gianni Morandi, ma soprattutto dopo la lettura della lettera del presidente ucraino Volodmyr Zelensky. La band, ormai iconica in patria, è composta dal frontman Taras Topolia, dal tastierista Serhii Vusyk, insieme al chitarrista Dmytro Zholud, il batterista Dmytro Vodovozov e il bassista Mykhailo Chyrko. La band, poco prima dell'invasione russa in Ucraina, si è unita alle forze di difesa territoriale, dopo aver prestato già servizio nell'annessione della Crimea nel 2014.

Chi sono gli Antytila, la band ucraina a Sanremo 2023

Gli Antytila, ospiti alla finalissima del Festival di Sanremo 2023, sono un gruppo ucraino composto da dal frontman Taras Topolia, dal tastierista Serhii Vusyk, insieme al chitarrista Dmytro Zholud, il batterista Dmytro Vodovozov e il bassista Mykhailo Chyrko. Dopo essersi uniti alle forze di difesa territoriale nel 2022, hanno richiesto una collaborazione a Ed Sheeran, prima per un evento TikTok, che ha rifiutato una partecipazione in questa iniziativa benefica. Dopo pochi giorni, la band ucraina con il team del cantante britannico, si è accordato con una cover della loro canzone 2step, con i profitti degli stream del video musicale girato a Kharkiv che sono stati poi donati al progetto di raccolta fondi Music Saves UA.

La lettera di Zelensky e l'arrivo degli Antytila

Gli Antytila sono solo i secondi a rappresentare il popolo ucraino al Festival di Sanremo 2023: prima della loro esibizione quasi al termine della finalissima, Amadeus leggerà intorno alle 2 un messaggio dal presidente ucraino Volodymyr Zelensky. La sua presenza al Festival di Sanremo 2023 è stato uno degli argomenti di discussione nella preparazione della kermesse ligure, soprattutto dopo l'annuncio, da parte di Amadeus. Al suo posto, sale prima dello stop al televoto, gli Antytila sul palco, che si esibiscono con il brano 2step.

Leggi anche A che ora finisce Sanremo 2023: gli orari

La traduzione in italiano di 2step, la canzone degli Antytila a Sanremo

Ho avuto una brutta settimana

Ho passato la serata a fingere che non fosse così profondo

Potevi vedere nei miei occhi che stava prendendo il sopravvento

Immagino di essere stato solo cieco e preso dal momento

Sai che abbatti tutto il mio stress

Aiutami a togliermelo dal petto e fuori

Nell'etere con il resto di questo casino che ci tiene solo depressi

Dimentichiamo che siamo qui in questo momento

Perché stiamo vivendo la vita a un ritmo diverso, bloccati in una corsa costante

Mantieni la pressione, sei destinato a crollare, qualcosa deve cambiare

Dovremmo semplicemente cancellare tutti i nostri piani e fregarcene

Se ci stiamo perdendo ciò che la gente pensa sia giusto

Vedere attraverso un'immagine dietro lo schermo e dimenticare di esserlo

Perdi la conversazione per il messaggio che non leggerai mai

Penso che forse io e te

Oh, dovremmo andare nel posto dove suona la musica

Poi

Andremo tutta la notte

Fare due passi con la donna che amo

Tutti i miei problemi si trasformano in niente quando sono nei tuoi occhi, elettrizzato

Continueremo ad alzarci e andremo avanti tutta la notte

Oh, abbiamo avuto cali e cadute nel nostro tempo

Ma sappiamo cosa ci si sente ad essere bassi, poi su, soli, poi amati

E tutto ciò di cui abbiamo bisogno è che andiamo tutti

Notte notte

Fare due passi con la donna che amo

Notte, sì

Tutto ciò di cui abbiamo bisogno siamo noi

Le sirene tagliano i nostri sogni, in due sacchi, tutto il passato

E poi vai vai, prendi il volante, verso l'ignoto

Devo raccogliere i nervi e non farmi a pezzi

Resto qui a respirare il fumo

E con esso l'ultimo profumo di Dior

Mi ricordo, vuoi andare a Roma

Ma tutto sta portando a quella prima volta in Crimea, fai alcune azioni qui

Nessuno la faccia franca

Una mattinata stressante ci ha sorpreso come in una serie drammatica

Per mesi siamo personaggi (eroi) lì e siamo produttori

La storia sta bruciando, quanti missili ancora

Tesoro, te lo prometto, quando tutto sarà finito

Balleremo così lentamente

E ti bacerò dov'è l'amore-amore-amore

Ancora e ancora, aspettami, quando tutto sarà finito

Cadremo in questo flusso

Ti bacerò dov'è l'amore-amore-amore

Ancora e ancora, aspettami, quando tutto sarà finito

Notte notte

Fare due passi con la donna che amo

La notte, sì

Tutto ciò di cui abbiamo bisogno è che andiamo avanti tutta la notte

Notte notte

Fare due passi con la donna che amo

Notte, sì