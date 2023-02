I Cugini di Campagna a Sanremo 2023 per la prima volta: la formazione originale e i nuovi componenti Lettera 22 è il titolo del brano che portano a Sanremo 2023. I cugini di Campagna oggi sono composti da Silvano e Ivano Michetti, Tiziano Leonardi e Nick Luciani, ma la band ha cambiato diverse volte la sua formazione.

Cugini di Campagna all’annuncio del titolo della canzone di Sanremo il 16 dicembre 2022 (LaPresse)

Esordiranno stasera sul palco dell'Ariston con la canzone Lettera 22, ma non sono artisti emergenti. Si tratta dei Cugini di Campagna, band attiva dal 1970, composta dai due fondatori, i gemelli Michetti, Silvano e Ivano, poi Tiziano Leonardi e Nick Luciani. Gli ultimi due hanno cominciato a far parte della band solo successivamente, sostituendo alcuni membri deceduti o ritiratisi.

Nello scorso aprile è morto Marco Occhietti, chitarrista e cantante della band dal 1986 al 1994. Nel tempo hanno fatto del progetto anche il tastierista Gianni Fiori e Giorgio Brandi che si sono susseguiti alle tastiere. Il primo è stato attivo solo per due anni, il secondo ha preso il suo posto nel 1973 ed è stato attivo nella band fino al 1996, ma non solo. Hanno fatto parte del gruppo anche Flavio Paulin, Paul Gordon Manners, Daniel Colangeli e Luca Storelli.

La formazione originale de I Cugini di Campagna: tutti i membri

Il progetto nasce su iniziativa di Silvano Michetti che coinvolge suo fratello Ivano e altri due membri: Flavio Paulin e Gianni Fiori. La band nasce nel 1970 a Roma e viene notata e scritturata dalla casa discografica Pull di Bruno Zambrini e Gianni Meccia. Silvano suona la batteria, mentre il suo gemello suona la chitarra e compone i brani.

Il quartetto, che vede Gianni Fiori alla Batteria e Flavio Paulin come cantante e bassista, sceglie come nome del gruppo "Cugini di Campagna" e pubblica un album omonimo, ma non ottiene grande successo nei primi due anni.

Devono aspettare il 1973 per ottenere i primi riscontri positivi. In quell'anno il complesso cambia musica, oltre alla sua formazione. Fiori viene sostituito da Giorgio Brandi e comincia la loro carriera con i famosi falsetti che li contraddistinguono,inserendoli in brani diventati hit come Anima Mia, la canzone che li ha resi famosi.

Cugini di Campagna

Il successo di Anima mia con il falsetto di Flavio Paulin

I Cugini di Campagna raggiungono i primi successi tra il 1973 e il 1977 quando rivoluzionarono il proprio stile cominciando a eseguire le canzoni in falsetto.

A contribuire al successo del gruppo c'è il registro vocale di Flavio Paulin che nel 1978 però esce dal gruppo e viene sostituito dal chitarrista e cantante Paul G. Manners che precede Kim. Il loro mutamento stilistico è stato fondamentale per raggiungere le vette delle classifiche, producendo canzoni diventate poi un cult come Anima Mia, diventata nel tempo il loro cavallo di battaglia. Scritta da De Sanctis, Michetti e Paulin, nel 1974 il brano ha scalato le classifiche raggiungendo le prime posizioni ed è stato il quarto singolo più venduto di quell'anno.

In quello stesso periodo Iolanda Cristina Gigliotti, in arte Dalida, l'ha tradotta e cantata in francese. Così Anima Mia viene esportata anche all'estero, arrivando fino agli Abba: nel 1975 Anni-Frid Lyngstad inserì la versione svedese del brano nel suo album da solista intitolato Ett Liv I Solen. La canzone diventava sempre più famosa, ma rischiava di essere dimenticata negli anni.

Invece non è accaduto, perché nel 1997 Fabio Fazio e Claudio Baglioni hanno scelto di riprenderla come titolo di una trasmissione che andava in onda su Rai 2. Da quel periodo in poi il brano Anima Mia è diventato ufficialmente la canzone più famosa del gruppo.

Cugini di Campagna all’annuncio del titolo della canzone di Sanremo il 16 dicembre 2022 (LaPresse)

Paul G. Manners sostituisce Flavio Paulin nel 1978

Nel 1978 il complesso musicale cambia la formazione: Flavio Paulin lascia la band e Paul G. Manner prende il suo posto con voce e chitarra. Nonostante il ruolo fondamentale di Paulin per raggiungere i primi traguardi, con l'avvento di Manners la band replica il grande successo discografico.

Dentro l'anima, Solo con te, Meravigliosamente, No tu no, Metallo, Valeria, Uomo mio e Cucciolo risultano un'ennesima vittoria. I Cugini di Campagna vendono tanto e appassionano il pubblico senza mai fermarsi.

Nel 1985 esce la canzone Che cavolo d'amore che sancisce la fine di un percorso terminato con le dimissioni di Paul G. Manners. Per la loro carriera è un nuovo inizio, si apre una nuova pagina.

Da Manners a Marco Occhietti: il percorso artistico e musicale de i Cugini di Campagna

Marco Occhietti prende il posto di Manners, che lascia la band perché "non c'era più condivisione nelle scelte musicali". Occhietti entra a far parte del gruppo nel 1986 e suona con loro fino al 1994. In quegli anni il quartetto ha raggiunto una fama internazionale, facendosi conoscere anche all'estero e portando i propri brani in tour per il mondo.

Occhietti si faceva chiamare Kim e insieme ai Cugini di Campagna ha collezionato tantissimi successi. Quando ha annunciato le sue dimissioni, nel gruppo è arrivato Nick Luciani, andato via nel 2014 e tornato nel 2021. Occhietti, dopo aver prestato voce e chitarra al gruppo, è entrato in un periodo buio e ha sostenuto che i membri della band di cui aveva fatto parte non l'hanno mai aiutato. Si è spento lo scorso a aprile a causa di un infarto, a comunicarlo sui social è stata la figlia.

Tra la fine degli anni '90 e i primi anni 2000 proseguono la loro carriera sulla scia di ciò che avevano costruito, vengono chiamati per partecipare a programmi televisivi e continuano a vendere numerose copie dei loro prodotti musicali. Due anni dopo l'abbandono del gruppo da parte di Occhietti, un altro membro rassegna le dimissioni. Si tratta di Giorgio Brandi, il tastierista che li ha accompagnati fin dall'esordio, dal 1973.

Cugini di Campagna

Il successo televisivo con il programma Anima mia con Baglioni e Fabio Fazio

Un anno dopo l'abbandono da parte di Brandi, i Cugini di Campagna tornano ad avere successo attraverso la trasmissione televisiva omonima alla loro più grande hit, Anima Mia, condotta su Rai 2 da Fabio Fazio e Claudio Baglioni.

Il singolo da cui prende il nome il programma ritorna in vetta alle classifiche, insieme con due album che tornano nella Hit Parade. Trascorre ancora un anno e nel 1998 i Cugini di Campagna escono con "Amor Mio", un nuovo album di inediti.

Nick Luciani litiga con Ivano Michetti: Daniel Colangeli è la nuova voce solista

Dopo diverse partecipazioni a programmi televisivi dei primi anni 2000, anche Nick Luciani annuncia le sue dimissioni nel 2014 e scrive una nota polemica nei confronti di Ivano Michetti per alcune divergenze nate per la gestione della band. Luciani denuncia una mancanza di prove, collaborazione e allestimenti degli spettacoli che secondo lui come risultato darebbero concerti sempre più scadenti.

Luciani va via e prende il suo posto Daniel Colangeli come nuova voce solista. La sua permanenza all'interno della band non è molto lunga, dura cinque anni, dal 2015 al 2020.

Durante la pandemia lascia il gruppo e al suo posto torna Luciani dopo aver chiarito con Ivano Michetti.

I Cugini di Campagna con lo chef Renatone a La Prova del Cuoco Lotteria Italia (LaPresse)

I Cugini di Campagna oggi: chi sono i membri del gruppo

La formazione del gruppo dal 2015 ad oggi, salvo per questa sostituzione recente, è rimasta invariata. Oggi i Cugini di Campagna sono i due fondatori, Silvano e Ivano Michetti, Tiziano Leonardi e Nick Luciani.

Silvano è il batterista della band e si occupa delle percussioni, dei cori e della programmazione. Suo fratello ivano invece suona il basso, la chitarra e contribuisce ai cori. Nick Luciani oltre alla voce, si presta a suonare la tastiera, mentre l'ultimo arrivato, Tiziano Leonardi si occupa dei cori e dei sintetizzatori e della programmazione di moduli ausiliari.

I Cugini di Campagna partecipano a Sanremo 2023 con Lettera 22 scritta da La Rappresentante di Lista

Il loro esordio a Sanremo è stato annunciato da Amadeus il 4 dicembre scorso in diretta Rai, insieme con i nomi degli altri concorrenti. I Cugini di Campagna, come spiegato nell'ultima serata di Sanremo Giovani del 16 dicembre, portano sul palco del Teatro Ariston il brano intitolato Lettera 22, scritto da Veronica Lucchesi e Dario Mangiaracina, il duo che forma il gruppo La Rappresentante di Lista.