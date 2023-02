Il testo e il significato di Lettera 22, la canzone dei Cugini di Campagna a Sanremo 2023 I Cugini di Campagna partecipano a Sanremo 2023 con la canzone “Lettera 22” scritta per loro da La Rappresentante di Lista, il gruppo composto da Veronica Lucchesi e Dario Mangiaracina. Ecco il testo e il significato del brano.

I Cugini di Campagna partecipano a Sanremo 2023 con la canzone "Lettera 22", scritta per loro da La Rappresentante di Lista, il duo composto da Veronica Lucchesi e Dario Mangiaracina che ha partecipato anche a Sanremo lo scorso anno. I Cugini di Campagna, nonostante abbiano fatto la storia della musica italiana, sono alla loro prima partecipazione al festival. La band romana, dopo aver firmato successi come "Anima mia", è pronta a rimettersi in gioco. Ecco il testo e il significato della canzone "Lettera 22" dei Cugini di Campagna, in gara a Sanremo 2023.

Il testo di "Lettera 22"

Io non sono altro che un bambino

Che non sa contare

E vorrebbe dirti che gli manchi

Senza le parole

Io non sono altro che un dottore

Che si è fatto male

Io non sono altro che un palazzo

In costruzione e cade

Se mi guardi con quegli occhi amore

Mi farai morire

Io non sono altro che una storia

Che non sa finire

Io non sono altro che un giardino

Senza neanche un fiore

Io senza di te non sono altro che

La parola “amore”

E con questo amore tornerei

A dirti che ci vuole altro

Per convincermi a rinchiuderti

Dentro un singhiozzo

Altro per lasciarmi in un riflesso

Dentro a uno specchio

E non era mai il momento giusto

E non era mai il momento giusto

Per parlare

Non lasciarmi solo

Non lasciarmi qui

Non lasciarmi solo

Non lasciarmi qui

Ora che ho trovato le parole

Già mi salta il petto

Come treni in corsa tra le nuvole

Uno spazio altro

Come due uragani che distruggono

Ma per dispetto

Credo, credo anch’io, che non puoi darmi il mondo

Se non guardi il mondo come lo guardo anch’io.

Non lasciarmi solo

Non lasciarmi qui

Non lasciarmi solo

Non lasciarmi qui

Non lasciarmi solo

Non lasciarmi qui

Non lasciarmi solo

Non lasciarmi qui

Il significato di "Lettera 22"

I Cugini di Campagna portano sul palco di Sanremo 2023 il brano "Lettera 22" scritto da La Rappresentante di Lista, il duo composto da Veronica Lucchesi e Dario Mangiaracina. Una canzone che parla d'amore, accompagnata da un ritmo anni '80, il cui significato è racchiuso nel titolo. "La lettera 22 – hanno spiegato i membri della band – è quella che non c'è nel nostro alfabeto, che ne ha 21". Una metafora che mira a inquadrare qualcosa di inespresso, per cui non si trovano parole. "Una lettera che non c'è, non si trova", come quando non si trovano le parole per scusarsi, oppure per dire "Ti amo". Una canzone, quindi, destinata a chiunque ne abbia bisogno e abbia vissuto una situazione fatta di parole e sentimenti inespressi.