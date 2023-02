I Maneskin regnano a Sanremo 2023 con Tom Morello, Amadeus: “La band che ha conquistato il mondo” L’esibizione dei Maneskin a Sanremo 2023, con il chitarrista dei Rage Against The Machine Tom Morello. La band romana viene celebrata da Amadeus: “Questo è il premio Città di Sanremo perché Sanremo vi ama, l’Italia vi ama e il mondo vi ama”.

A cura di Vincenzo Nasto

I Maneskin a Sanremo 2023

I Maneskin si ripetono al Festival di Sanremo 2023, dopo essersi presi il palco con Tom Morello: la band romana si è esibita con un medley composto da I Wanna be your slave, Zitti e buoni, The Loneliest, ma soprattutto con Gossip che vede la collaborazione del chitarrista dei Rage Against The Machine. Presentati da Amadeus, legati dopo la grande esplosione della band post-vittoria nel 2021 con Zitti e buoni, i quattro protagonisti si sono scatenati sul palco, accompagnati anche dagli applausi del pubblico.

Damiano David dei Maneskin

L'arrivo dei Maneskin sul palco di Sanremo 2023

Direttamente dalla platea, i Maneskin sono arrivati sul palco dell'Ariston, sfilando in mezzo al pubblico e sono stati annunciati da Amadeus: "Stiamo per vivere uno straordinario momento rock. Sono i quattro ragazzi italiani che sono partiti da questo palco e hanno conquistato il mondo". Il primo brano dei Maneskin sul palco di Sanremo 2023 è I wanna be your slave, un singolo che ha conquistato anche la leggenda del rock Iggy Pop, che ha voluto partecipare a una cover del brano.

Victoria dei Maneskin a Sanremo 2023

Il ritorno di Zitti e Buoni al Festival

Dopo aver riscaldato il pubblico, è il momento amarcord della loro esibizione: a due anni di distanza dalla vittoria del Festival di Sanremo 2021, i Maneskin incominciano a intonare le note di Zitti e buoni. Dopo il primo ritornello, i Maneskin si dirigono verso la platea, con Damiano David e Victoria De Angelis che cantano la seconda strofa uniti, quasi viso contro viso. Uno dei segreti della band continua a funzionare sul palco di Sanremo, un legame che continua a essere un tratto distintivo per i Maneskin.

Leggi anche Testo e traduzione di Gossip, i Maneskin e Tom Morello contro la finzione dello star system

Tom Morello sul palco con i Maneskin

Si ritorna a Rush, l'album pubblicato lo scorso 20 gennaio, il giorno dopo che la band si è sposata a Palazzo Brancaccio a Roma, un matrimonio poligamo ufficializzato dall'ex direttore creativo di Gucci Alessandro Michele. Infatti arriva il momento di The Loneliest, la ballad del gruppo, interpretata con l'oscurità sul palco e una sola luce che illumina Damiano David. La commozione nella voce del frontman sembra fare breccia nel pubblico, che però attende l'ultimo brano del medley: Gossip con il leggendario chitarrista dei Rage Against The Machine Tom Morello.

Amadeus celebra i Maneskin a Sanremo 2023

"Signore e signori, un applauso per la leggenda Tom Morello": è così che Damiano David annuncia l'arrivo di Morello sul palco, una delle star entrate nel loro ultimo album Rush. Un finale in crescendo, in cui il palco viene illuminato di rosso per l'esibizione della band romana. Il brano racconta la falsità nello star system americano, di cui ormai i Maneskin fanno parte. Dopo l'esibizione, i Maneskin vengono premiati da Amadeus: "Questo è il premio Città di Sanremo perché Sanremo vi ama, l'Italia vi ama e il mondo vi ama".