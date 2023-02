I Maneskin ospiti a Sanremo 2023 con Tom Morello, ha collaborato con loro al singolo Gossip Tom Morello sarà ospite insieme ai Maneskin del Festival di Sanremo 2023, nella serata del 9 febbraio. La band romana ha collaborato con il chitarrista per il singolo “Gossip”, contenuto nel loro nuovo album “Rush!”.

A cura di Elisabetta Murina

I Maneskin tornano a Sanremo. Due anni dopo la vittoria con il brano Zitti e buoni, la band romana sarà ospite del Festival nella serata di giovedì 9 febbraio. Sul palco dell'Ariston con Damiano David, Thomas Raggi, Victoria De Angelis ed Ethan Torcho ci sarà anche il chitarrista Tom Morello, che ha collaborato con loro per il singolo Gossip.

I Maneskin a Sanremo 2023 con Tom Morello

Con i Mneskin, nella serata del 9 febbraio del Festival di Sanremo 2023, ci sarà anche Tom Morello. Il leggendario chitarrista, che ha lavorato per Rage Againist The Machine, Audioslave, Bruce Springsteen, ha collaborato con la band per il singolo Gossip. Il brano, uscito lo scorso 20 gennaio e diventato già un successo, è contenuto nel loro nuovo album dal titolo RUSH!. Con molta probabilità, sarà proprio questo il brano con cui si esibiranno sul palco dell'Ariston in questa edizione della kermesse. Un grande ritorno che avviene a due anni di distanza dalla loro ultima volta, nel 2021, quando hanno vinto con Zitti e Buoni. In attesa di tornare al Festival, i Maneskin saranno a Los Angeles il 5 febbraio: sono candidati ai Grammy Awards 2023 nella categoria Best New Artist.

La vittoria a Sanremo 2021 e all'Eurovision

É stato proprio il palco dell'Ariston a consacrare i Maneskin al grande pubblico. Nel 2021 la band ha visto il Festival di Sanremo con il brano Zitti e Buoni, battendo gli altri big in gara. Al secondo posto la coppia formata da Fedez e Francesca Michielin con Chiamami per Nome, mentre al terzo Ermal Meta con Un milione di cose da dirti. Un risultato che è stato, per i quattro artisti, un vero e proprio trampolino di lancio, non solo per un tipo di pubblico che ancora non conosceva la loro musica ma anche per la loro carriera. Qualche mese dopo la vittoria, è arrivata la partecipazione all'Eurovision Song Contest, dove hanno raggiunto un altro grande risultato, la vittoria con lo stesso brano del Festival.