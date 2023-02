Chi è Tom Morello, il chitarrista dei Rage Against the Machine sul palco di Sanremo coi Maneskin Tom Morello sarà sul palco del Festival di Sanremo 2023 assieme ai maneskin con cui ha collaborato in Gossip: ecco chi è uno dei chitarristi che ha scritto la storia del rock.

A cura di Redazione Spettacolo

Tom Morello (Kevin Winter/Getty Images)

Tom Morello è uno dei chitarristi che ha scritto la storia del rock mondiale, soprattutto coi Rage Against the Machine, e che negli ultimi tempi un pezzo d'Italia ha imparato a conoscere grazie alla collaborazione con i Maneskin. Il chitarrista, che tra gli altri ha suonato anche con gli Audioslave, infatti, ha firmato il feat in "Gossip", ultimo singolo della band italiana, tratto dal loro album "Rush!", uscito lo scorso 20 gennaio. Ma dopo aver suonato con loro al Late Show di Jimmy Fallon, Tom Morello salirà anche sul palco del Festival di Sanremo 2023 assieme a Damiano, Victoria, Thomas ed Ethan per esibirsi live.

La carriera di Tom Morello, chitarrista e cantautore

Considerato uno dei chitarristi più influenti al mondo, Tom Morello – noto anche per il suo attivismo politico e le sue idee di sinistra – è quarantesimo nella speciale classifica di Rolling Stone, che di lui scrive che "ha reinventato la chitarra rock per il mondo post-hip-hop negli anni '90 grazie ai Rage Against the Machine. Appoggiandosi molto sui suoi effetti a pedale, ha creato un nuovo vocabolario sonoro: i graffi dei giradischi replicati su "Bulls on Parade", le esplosioni funky su "Killing in the Name" e l'attacco divebomber su "Fistful of Steel". L'incontro con Zack de la Rocha è stato determinante per la sua carriera, i due, infatti, hanno fondato i Rage Against the Machine, uno dei gruppi rock più influenti e popolari degli anni '90, e successivamente Morello è stato fondatore degli Audioslave, assieme, tra gli altri, a Chris Cornell, ma ha fatto anche parte del supergruppo Prophets of Rage, ha suonato con Bruce Springsteen e la E-Street Band e col suo progetto Nightwatchman.

La collaborazione tra i Maneskin e Tom Morello

Insomma, i Maneskin hanno ottenuto il feat di uno dei simboli del rock mondiale: "Tom è uno dei miei più grandi idoli, ascoltandolo ho sempre imparato molto. Suonare con lui è stato un sogno che diventa realtà. È stato un dono enorme e una grande conquista in un anno incredibile!" ha detto Thomas, il chitarrista dei Maneskin. Morello, che ha girato a fare promo con la band romana, ha detto che quando gli hanno parlato di una band italiana che faceva rock quasi non ci credeva: "E invece vederli suonare dal vivo mi ha sconvolto. La loro carica rock, la loro potenza, la loro sensualità, sono indiscutibili, meritano di essere uno dei più grandi punti di riferimento del rock n roll per le nuove generazioni. Ho suonato in studio con loro a Hollywood, sono grandiosi, suonano benissimo, scrivono canzoni bellissime, sanno creare una connessione forte e autentica col loro pubblico, chiunque abbia modo di vederli suonare dal vivo lo può dire: il pubblico va in delirio! Mi ricordano alcune tra le più grandi band degli anni ’90".