Super ospiti di Sanremo 2023, Amadeus: “Madonna e Ariana Grande? Ho gli ospiti che volevo” Nel corso della conferenza stampa che precede il debutto di Sanremo 2023, Amadeus chiarisce il suo concetto di super ospite, chiarendo i motivi per i quali nomi come quelli di Madonna e Ariana Grande non saranno sul palco: “Ho avuti gli ospiti che volevo”.

A cura di Stefania Rocco

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Festival di Sanremo ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Nel corso della conferenza stampa di presentazione di Sanremo 2023, Amadeus ha chiarito il suo concetto di super ospite. Sono diversi i nomi che si sono rincorsi durante le ultime settimane, nomi che non sono stati annunciati tra gli ospiti di questa edizione del Festival. A chiederne conto al conduttore e direttore artistico è stato Andrea Conti che ha posto così la sua domanda al conduttore: “Quanto c’era di vero nelle anticipazioni di Fiorello? Ariana Grande o Madonna sono nomi che non sono mai stati presi in considerazione?”.

Amadeus: “Voglio celebrare i grandi nomi della musica italiana, non ricordarli”

“Ho gli ospiti che volevo”, ha chiarito Amadeus in conferenza, “Volevo i Black Eyed Peas e sognavo i Depeche Mode. Sia loro che i Maneskin hanno pensato a un’esibizione per il Festival di Sanremo, fatto apposta, non una cosa confezionata e portata da noi”. Quindi ha chiarito:

La stessa cosa vale per Morandi, Ranieri e Al Bano, e così è per i Pooh, Ornella Vanoni, Gino Paoli. Questa cosa degli over 70 mi rende felice. Quest’estate ho detto che voglio celebrarli i grandi nomi della musica Italian, non voglio ricordarli. Avendo la fortuna di un patrimonio presente, attuale e in grandissima forma. È il nostro patrimonio musicale e la gente sarà commossa di sentirli cantare canzoni che rappresentano la nostra storia, perché non averli sul palco? Loro sono i miei super ospiti. Sono tutti artisti che potrebbero mettersi in gioco. Al Bano tutti gli anni vuole venire in gara”.

L’omaggio a Lucio Battisti e Lucio Dalla

Amadeus ha inoltre annunciato un momento ricordo dedicato a Lucio Battisti e Lucio Dalla che avrebbero entrambi compiuto 80 anni quest’anno. Il ricordo di Battisti è previsto per la prima serata. Lucio Dalla, invece, sarà ricordato nel corso della quarta serata di venerdì.