A che ora inizia e finisce Sanremo 2023: gli orari della prima serata del Festival

Il Festival di Sanremo 2023 si terrà dal 7 all'11 febbraio 2023, in diretta dal Teatro Ariston e in onda su Rai1 in prima serata. Le 5 serate del festival saranno condotte da Amadeus che sarà affiancato da diversi co-conduttori e co-conduttrici. Nella prima serata, che si terrà il 7 febbraio, toccherà a Gianni Morandi e Chiara Ferragni affiancare il conduttore e tra i super ospiti ci sono Mahmood e Blanco, straordinari vincitori del Festival di un anno fa, e i Pooh nella formazione con Riccardo Fogli. Poi ci sarà Elena Sofia Ricci che presenterà al pubblico la nuova fiction di Rai1 "Fiori sopra l'inferno". Ci sarà inoltre un collegamento con una nave da crociera, attraccata nel porto di Sanremo, dove si esibirà il rapper Salmo. La scaletta prevede l'esibizione della prima metà dei 25 cantanti in gara. È già nota la scaletta completa della prima serata con le esibizioni dei primi cantanti in gara, tra questi Anna Oxa, Marco Mengoni, Ultimo, Elodie e Gianluca Grignani.

A che ora inizia la prima puntata di Sanremo 2023

La prima puntata del Festival di Sanremo 2023 va in onda martedì 7 febbraio su Rai1 e inizia alle 20.40. La prima puntata del Festival di Sanremo sarà anticipata, come di consueto per tutte le serate, dal PrimaFestival condotto da Andrea Delogu, affiancata da Jody Cecchetto e gli Autogol, previsto dalle 20.30 alle 20.40.

A che ora finisce la prima serata del Festival di Sanremo 2023

La prima puntata del Festival di Sanremo 2023 finisce da programmazione all'1.30, ma non finisce qui perché Fiorello condurrà su Rai1 il suo ‘VivaRai2…Viva Sanremo di notte‘ che avrà funzione di DopoFestival e andrà in onda su Rai1 dopo tutte le serate, da martedì 7 a venerdì 10 febbraio. L'edizione notturna di ‘Viva Rai2' durerà 45 minuti tra notizie, varietà e curiosità dall’Ariston, grazie anche ai collegamenti in diretta con l'inviato al Festival, Gabriele Vagnato. Tutto in compagnia di Fiorello e Biggio – come scritto sul sito ufficiale della Rai – e di tutto il cast di Viva Rai2, dal “glass studio” di Via Asiago, a Roma. Mercoledì, giovedì e venerdì mattina, alle 7.15 su Rai 2, andrà poi in onda, come di consueto, il programma di Fiorello ‘Viva Rai2…Viva'.