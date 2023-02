Sanremo 2023, la scaletta della prima serata e la conferenza stampa del Festival

Carlo Conti è stato il primo ospite della diretta Instagram di Fanpage.it da Sanremo. Conduttore di tre edizioni del Festival, dal 2015 al 2017, seguirà il maggiore evento televisivo dell’anno dalla sua casa in Toscana da dove, diversamente da quanto accadeva nei suoi anni di conduzione, festeggerà il compleanno del figlio Matteo. “Per questo motivo ho un ricordo bellissimo di Sanremo, i suoi primi tre anni di vita li ho festeggiati a Sanremo. Il mio ricordo è più familiare che professionale. Quest'anno invece farà una festa con i suoi amici di scuola, senza personaggi famosi”, racconta Conti che, alla domanda a proposito di un eventuale ritorno al Festival, si scherma: “Se tornerà bene ma non lo cercherò come non ho mai cercato niente in vita mia. Anzi, posso dire di avere già dato a Sanremo”.

“Finale Sanremo 2023 contro C’è posta per te? Non è una sfida”

Conti stempera la tensione nata intorno alla notizia della controprogrammazione proposta da Mediaset per la settimana sanremese. “Non c’è sfida, come non c’era sfida tra il mio Tale e Quale Show e C’è posta per te. Sono proposte alternative”. E ha aggiunto che non guarderà nessuna delle sue proposte previste sabato: “Per essere imparziale”.