Chiara Ferragni e i look personalizzati a Sanremo 2023: quanto valgono gli abiti della prima serata

Chiara Ferragni in custom Dior

La prima serata del Festival di Sanremo è stata, senza ombra di dubbio, la notte di Chiara Ferragni, salita sul palco dell'Ariston in veste di co-conduttrice con abiti da sogno creati appositamente per lei da Maria Grazia Chiuri, stilista di Dior e amica dell'imprenditrice digitale (tanto da creare anche i suoi abiti da sposa). Quattro cambi d'abito, spaziando tra cristalli, ricami e tessuti preziosi: quanto valgono i vestiti da fiaba sfoggiati da Ferragni all'Ariston?

Perché i look di Chiara Ferragni non hanno un prezzo

Partiamo da un presupposto: tutti gli abiti di Chiara Ferragni sono stati creati su misura per lei da Maria Grazia Chiuri, direttrice creativa di Dior, da un'idea della stessa Chiara Ferragni e Fabio Maria Damato. Gli abiti d'alta moda, per definizione, non si vendono nei negozi: i modelli che vediamo in sfilata vengono ricreati su misura per le clienti, per questo sono unici e preziosi. Stabilire il valore dei singoli abiti indossati da Chiara Ferragni sul palco quindi è impossibile ma possiamo confrontarli con modelli delle collezioni pret-à-porter per avere un'idea.

Gli abiti di Chiara Ferragni e le ispirazioni dalle passerelle

Il primo look è quello presentato in conferenza stampa, dove Chiara Ferragni ha sfoggiato un look rosso fiammante con la giacca più famosa di Dior, la mitica T-Bar rivisitata da Maria Chiuri nel modello Bar 30 Montaigne. Sul sito è disponibile la stessa giacca, ma in nero e nude, al prezzo di 3600 euro.

La giacca Bar di Dior di Chiara Ferragni

Il primo abito sfoggiato da Chiara Ferragni sul palco dell'Ariston è un abito bustier nero con ampia gonna, completato dall'iconica stola bianca manifesto. Una variante più semplice, e decisamente più portabile, è il vestito bustier in duchesse di cotone nero disponibile sul sito.

Chiara Ferragni in Dior

L'abito è corto ma rispecchia il gioco di arricciature sul corpetto che caratterizzava l'abito di Chiara Ferragni. Questa versione "mini" di Dior costa 4.500 euro.

Abito Dior

L'abito che più ha colpito l'opinione pubblica è l'abito "senza vergogna" , come lo ha ribattezzato, che simula seni e ventre, con cui Chiara Ferragni ha recitato il monologo. L'abito scintillante è ispirato a un modello disegnato da Chiuri per la collezione Primavera/Estate 2018.

Chiara Ferragni in Dior

Modelli simili però si ritrovano anche nelle ultime sfilate Haute Couture: i prezzi di queste creazioni non sono noti al pubblico, ma per avere un'idea ci basti pensare che sui siti di vintage di lusso gli abiti Dior in seta e cristalli superano facilmente gli 11mila euro.

Dior Haute Couture Primavera/Estate 2022

Altro cambio d'abito: l‘abito gabbia di Chiara Ferragni ‘coordinato' a quello della piccola Vittoria. L'abito si componeva di un catsuit ricamato di cristalli e da una sovra gonna rigida che richiama alla mente le silhouette rinascimentali viste nella sfilata Dior Primavera/Estate 2023 ispirata a Caterina De'Medici.

Chiara Ferragni in Dior

Menzione a parte per le scarpe tempestate di strass e cristalli: anche loro sono state create su misura, ma per avere un'idea ci basti pensare che le famose slingback J'Adior ricamate con gli strass costano 1550 euro.

Dior Primavera/Estate 2023

Infine, Chiara Ferragni è apparsa con l'abito peplo bianco su cui sono state ricamate con le perline nere le offese ricevute dagli hater. Semplice ed essenziale, è l'emblema delle sue battaglie contro il sessismo e il cyber bullismo.

Chiara Ferragni in Dior

La linea essenziale dell'abito caratterizzano i modelli della collezione couture di Primavera/Estate 2023. Sul sito sono disponibili diversi abiti lunghi in stile peplo della collezione Cruise, i cui prezzi sfiorano i 20mila euro.

Dior Couture Primavera/Estate 2023

Rivedremo Chiara Ferragni sul palco dell'Ariston sabato, vestita dalla Maison surrealista Schiaparelli: le aspettative per il gran finale sono alle stelle!