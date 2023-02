“Mamma escort, perché non ti rifai il seno”: cosa c’è scritto sull’abito bianco di Chiara Ferragni a Sanremo Per la terza uscita sul palco della prima puntata di Sanremo 2023 Chiara Ferragni porta all’Ariston un abito con su stampati i commenti sessisti degli haters. Ecco cosa c’è scritto sul vestito bianco.

A cura di Marco Casola

Chiara Ferragni in Dior

Alcuni rumors nel pomeriggio del 7 febbraio lo avevano annunciato: nella prima serata di Sanremo 2023 Chiara Ferragni appare con un abito peplo in tessuto bianco con su stampati i commenti degli haters. Il vestito candido è ancora una creazione di Maria Grazia Chiuri per Dior. La Ferragni sceglie di portare all'Ariston la sua battaglia contro chi ogni giorno commentando le sue foto sui social pubblica offese gratuite e commenti sessisti.

Quali frasi sono stampate sull'abito di Chiara Ferragni a Sanremo

"Perchè non ti rifai il seno", "Ma sei mamma escort", "Il culo vero è flaccido", "Disgusting", "A breve il porno", questi i messaggi degli haters ricevuti da Chiara Ferragni sui social e stampati sul vestito candido. Con il il contributo del braccio destro e stylist Fabio Maria D'Amato e con quello della designer Maria Grazia Chiuri, l'influencer ha voluto portare l'attenzione su una serie di frasi sessiste e commenti negativi che riguardano soprattutto il suo corpo e il suo ruolo di madre. Sono diverse le occasioni un cui la Ferragni ha rivendicato il diritto di essere madre e donna, ha mostrato la volontà di mostrarsi senza veli o in tenuta sexy anche dopo aver avuto due figli. Una donna dopo aver avuto un figlio non può più indossare un look succinto? Perché una madre non può apparire nuda?

Chiara Ferragni in Dior

L'influencer subito dopo l'uscita sul palco ha pubblicato sul suo profilo Instagram un carosello di foto in cui mostra i dettagli dell'abito e spiega il motivo della sua scelta con queste parole: "Con questo abito peplo portiamo sul palco del teatro Ariston alcune delle critiche rivolte a Chiara sul suo aspetto, sul suo corpo e soprattutto sulla sua libertà di sentirsi donna oltre che mamma. Le frasi di disprezzo ricamate in perle nere sono le vere offese che ogni giorno gli haters rivolgono alle sue foto postate su Instagram. @mariagraziachiuri ha avuto l’idea di ricamare queste parole NERE su un peplo BIANCO come la pagina di un libro che racconta quel disprezzo infruttifero contro il quale lottare ogni singolo giorno. Portando queste frasi sessiste a @sanremorai vogliamo spronare tutte a fregarsene e ricordare alle donne di non farsi abbattere da chi odia perché sono solo i pareri di chi ci ama a contare veramente"