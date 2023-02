I Coma Cose raccontano la loro crisi di coppia a Sanremo: “Siamo persone prima di essere un duo” I Coma Cose nella diretta Instagram di Fanpage.it hanno raccontato cosa si nasconde dietro il loro brano, L’Addio, con il quale gareggeranno nel corso della kermesse. “Noi abbiamo deciso di raccontare questa sfumatura della nostra storia, un momento che entrambi stiamo vivendo per la prima volta”.

Fausto Lama e Francesca Mesiano alias Coma Cose, le due metà che fanno coppia nella vita e nella musica, presenteranno al Festival di Sanremo 2023 il brano "L'Addio". A Sanremo 2021 parlarono del loro amore con "Fiamme negli occhi", quest'anno racconteranno della crisi di coppia vissuta. Intervenuti nella diretta Instagram di Fanpage.it, hanno raccontato che da questa esperienza di vita è nato il loro nuovo album, così come la canzone che canteranno sul palco dell'Ariston. "Noi abbiamo deciso di raccontare questa sfumatura della nostra storia, un momento che entrambi stiamo vivendo per la prima volta".

La crisi dei Coma Cose raccontata nel brano di Sanremo, L'Addio

I Coma Cose hanno scritto il nuovo brano, L'Addio, per raccontare i trascorsi della loro storia d'amore negli ultimi tempi. La coppia ha vissuto un momento di crisi, "Quando arrivi a un po di anni di storia, si vivono nuove fasi. Ci siamo ritrovati ad affrontare questo superamento di una crisi, abbiamo deciso di raccontarlo. È una cosa importante per noi, pensiamo che anche chi sta insieme da tanto tempo si potrebbe rivedere nella canzone". Fausto Lama ha continuato spiegando che "quando hai una crisi dopo tanti anni di relazione, ti metti in gioco diversamente. Non è facile ma noi ci stiamo provando". "Il riavvicinamento, la soluzione della crisi è passata anche da un percorso individuale che ci ha fatto lavorare molto su noi stessi, singolarmente. Siamo due persone prima di essere un duo, lavoriamo su noi stessi prima di poter lavorare insieme", le parole di lei. Trascorrendo molto tempo della loro quotidianità insieme, si sono ritrovati come in una gabbia. Così Francesca Mesiano ha concluso: "Stando insieme da tanto tempo, poi ci si affida troppo all'altra persona, ti manca qualcosa di te stessa, è giusto ritrovarsi sempre e poi stare insieme. Ma ognuno con la sua vita, la sua indipendenza".