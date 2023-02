Perché Salmo ha cantato Russel Crowe a Sanremo 2023, la canzone contro il Festival Salmo, per la prima volta ospite al Festival di Sanremo 2023, ha cantato sul palco della Costa Smeralda “Russel Crowe”, il brano del 2013. Ecco il motivo.

A cura di Vincenzo Nasto

Salmo al Festival di Sanremo 2023

Salmo, all'esordio sul palco della Costa Concordia per il Festival di Sanremo 2023, si è esibito con "Russel Crowe". Il brano aveva messo in discussione proprio la partecipazione del cantante, ma perchè? L'autore sardo nel 2013 cantava: "Hai notato come tutto è cambiato più o meno, se hai talento nel canto non c'andare a Sanremo". L'ennesima provocazione da parte del cantante sardo, che solo pochi anni fa aveva rinunciato al Festival come ospite proprio nei giorni precedenti alla kermesse.

Il testo di Russel Crowe

Brah

Ah yeah yeah

Machete flow

Lebon

Cyberpunkers

Dio mi parla nel sonno dice "dividi le masse"

Conquista la folla come Russel Crow

Fatti una doccia di merda da queste casse

Dimmi hai mai sentito del Machete Flow?

Salgo sul palco con il mitragliatore Shu

Proiettato come Shakur

Girava voce che son morto in tour

La fama distruttiva tipo Sex Pistols

La truffa più bella dopo quella di cristo

Parlami all'orecchio buono, ricordami quale sono

In mezzo a questi timorati in fila per il perdono

Di ‘sti tempi non avere fede è un dono

La chiesa è come un cult, l'assassino è sempre il maggiordomo

Tu mi capisci bene, in pratica sai come sono

Ti giuro salgo in macchina e non so mai dove suono

Lasciami quindici fottuti minuti da solo

Nell'anonimato il contrario di Andy Warhol

Hai notato come tutto è cambiato più o meno

Se hai talento nel canto non c'andare a Sanremo

Per mano di qualcuno esposto agli scandali

Ci troveremo a trent'anni gonfi di psicofarmaci

Dio mi parla nel sonno dice "dividi le masse"

Conquista la folla come Russel Crow

Fatti una doccia di merda da queste casse

Dimmi hai mai sentito del Machete Flow?

Se bastasse una sola canzone

Per dirti quanto è inutile andare in un talent show

Si potrebbe chiamarla per nome (come?)

Ma-che-te Flow

Ah, scrivilo sui Twitter, qui per

Un posto comodo si strappano la pelle come Jeepers Creepers

Salmo gente iper, al mio concerto non portarti tuo padre, tua madre, la babysitter

Tua figlia quando canta è una gallina

Si è fatta i capelli fluo (fluo)

Con la vicina ha fatto un duo

Sogna tra le stelle del pop

Carichiamo questa troia sulla via del talent show

Siamo in cerca di attenzioni

Spesso chi le trova finisce a fare i conti

Con un Amore e Psiche come Canova

Se la fama ti ingoia fai sì che il nome tuo

Ricordi sempre il presente anche dopo che tiri le cuoia

La situazione odierna è che

Siamo freddi dietro schermate con meno contatto della scherma, e se

Ti addormenti tra le mani della folla

Ti regalano il successo e quando succede giù crolla

Ah

Dio mi parla nel sonno dice "dividi le masse"

Conquista la folla come Russel Crow

Fatti una doccia di merda da queste casse

Dimmi hai mai sentito del Machete Flow?

Se bastasse una sola canzone

Per dirti quanto è inutile andare in un talent show

Si potrebbe chiamarla per nome (come?)

Ma-che-te Flow