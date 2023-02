Gianluca Grignani: “Sono al Festival di Sanremo solo grazie ad Amadeus” Il cantautore si racconta alla vigilia del Festival e ringrazia Amadeus: “Mi ha voluto lui. È una persona molto empatica, per capacità e visione mi ricorda Pippo Baudo”.

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Festival di Sanremo ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Il ritorno di Gianluca Grignani al Festival di Sanremo rappresenta uno dei tanti momenti tra i tanti speciali pensati per questa stagione da Amadeus. Il cantautore arriva dopo un periodo duro e complicato, fuori dalle classifiche e tra momenti di vita privata molto complessi. La canzone si chiama "Quando ti manca il fiato", racconta di un saluto a suo padre, di un momento in cui ti confronti direttamente con la vita, quel momento che arriva una volta sola, quando appunto si perde un genitore. In una intervista rilasciata a "Qui ed Ora", Gianluca Grignani spiega che è al Festival solo grazie ad Amadeus.

Le parole di Gianluca Grignani

Gianluca Grignani racconta come è arrivato al Festival di Sanremo, quest'anno. Il merito, spiega, è tutto di Amadeus.

Sono qua per merito di Amadeus. Non tanto perché mi ha dovuto convincere, ma proprio perché mi ha convinto lui. Non l'avrei fatto senza di lui. Poi, penso che questo sia proprio un grande Festival quest'anno. La canzone ha un paradosso: devo provarla il meno possibile per non perdere la genuinità, ma al tempo stesso devo provarla. È una situazione atipica, come tutto quello che faccio del resto.

Poi ancora su Amadeus: "È una persona molto empatica. Deve avere un grande quoziente intellettivo, ha delle capacità e una visione che mi ricorda Pippo Baudo, sono sincero. È in grado di pensare a tante cose. È un uomo totale e di grande qualità".

Tutte le volte di Gianluca Grignani a Sanremo

Gianluca Grignani ha esordito al Festival di Sanremo nel 1995 con "Destinazione Paradiso", esordendo con la sesta posizione. Il ritorno nel 1999 con "Il giorno perfetto" mentre nel 2002 con "Lacrime dalla luna". Nel 2006, ritorna con "Liberi di sognare" e nel 2008 con "Cammina nel sole". Nel 2015, l'ultima partecipazione con "Sogni infranti". L'anno scorso, invece, è stato invitato da Irama durante la serata delle cover per cantare "La mia storia tra le dita".