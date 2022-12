Chi è Ariete, cantautrice in gara a Sanremo 2023: la carriera da X Factor a L’ultima notte Ariete è una delle artiste in gara a Sanremo 2023, come annunciato da Amadeus. La cantautrice romana è una delle più amate di questi ultimi anni.

A cura di Redazione Spettacolo

Ariete (via IG)

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Festival di Sanremo 2023 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Ariete è una delle cantautrici più ascoltate e amate della nuova generazione. Classe 2002, Ariete, il cui vero nome è Arianna Del Giaccio, come tantissimi artisti della propria generazione odia le categorizzazioni di genere, sentirsi rinchiusa in gabbie vetuste e così spiega di prendere dal pop, dall'acustica americana e dal cantautorato. Dopo una fugace partecipazione a X Factor nel 2019, uscita nei bootcamp è stata scoperta da Bomba Dischi, etichetta romana che nel roster, tra gli altri, ha artisti come Calcutta, Psicologi, Giorgio Poi, Pop X e Franco 126 che le ha dato una nuova possibilità, aiutandola a diventare un vero e proprio fenomeno nella nuova scena musicale italiana. Ariete, che nel 2022 ha pubblicato l'album SPECCHIO e il singolo L'ultima notte usato anche come colonna sonora dello spot di Cornetto Algida, è una delle artiste che parteciperà al festival di Sanremo 2023.

Chi è Ariete: Arianna Del Giaccio è una cantautrice italiana

Ariete, nome d'arte di Arianna Del Giaccio è una cantautrice romana classe 2002 (è nata ad Anzio il 27 marzo), ha compito quest'anno 20 anni. Studia chitarra da quando aveva 8 anni, ma da prima cercava di scrivere canzoni, la prima è di quando aveva 4 anni ed era dedicata al fratello come spiegò in un'intervista a Rolling Stone a cui ha anche detto che la prima canzone vera l'ha scritta a 15 anni. Ha frequentato il Liceo Classico ma isto che stava già ottenendo i primi risultati musicali – aveva già un contratto in tasca – ha lasciato all'ultimo anno riuscendosi a diplomare (non) frequentando un istituto privato. La cantante è stata fidanzata con l'attrice Jenny De Nucci ma la loro storia è finita nei mesi scorsi come ha spiegato la stessa cantautrice. Il suo profilo Instagram è seguito da oltre 500 mila follower.

Ariete ()particolare della cove dell’album Specchio)

La carriera di Ariete: da X Factor al successo di L'ultima notte

Come detto Ariete comincia a scrivere canzoni e suonare fin da quando è piccolissima e già nel 2019 cerca di entrare a X Factor non riuscendo a superare i Bootcamp, anche se dopo rinnegherà quell'esperienza incontrando Bomba Dischi che l'ha aiutata a costruire la sua carriera successiva. Dopo gli EP di inediti pubblicati nel 2020 “Spazio” e “18 anni” nel 2021 ha avuto un buon successo con il singolo “L'Ultima Notte” (certificato platino Fimi/Gfk), scritto per la colonna sonora della serie Netflix “Summertime” e scelto per lo spot del Cornetto Algida Estate 2021. Nell’autunno 2021 ha pubblicato i due singoli “L” e “Club” che hanno anticipato il nuovo album "Specchio" (prodotto da Daniele Razzicchia). Dopo la partecipazione all'ultimo album di Tananai, nella canzone "Campo minato", parteciperà alla nuova edizione di Sanremo 2023 con la canzone X.