Ariete rompe il silenzio sulla fine dell’amore con Jenny De Nucci: “Non ci sono state corna” La cantante Ariete è intervenuta su Twitter per fare chiarezza sulla fine della relazione con l’attrice Jenny De Nucci.

A cura di Daniela Seclì

È finita tra Ariete, all'anagrafe Arianna Del Giaccio, e Jenny De Nucci. La cantante è intervenuta sui social per dire la sua sulla fine della relazione. Ha voluto precisare che, a differenza dei pettegolezzi e delle ipotesi circolate nelle ultime ore, tra lei e la sua ex fidanzata non c'è stato alcun tradimento.

Nessun tradimento tra Ariete e Jenny De Nucci

Ariete è intervenuta su Twitter per fare un'importante precisazione circa la fine della relazione con Jenny De Nucci. La cantante, nota per successi come L'ultima notte, Mille Guerre e 18 anni, ha chiarito che la storia d'amore con l'attrice ventiduenne non è entrata in crisi per via di un tradimento:

"Quando due persone si lasciano non per forza una tradisce l’altra e non sempre è necessario tirare fuori teorie complottiste per venirne a capo. È così e basta, so che riuscirete a rispettarlo".

Poi, ha continuato: "Quando ci sarà una prova provata del fatto che ci siano state corna e terze persone di mezzo mandatemi un messaggio e fatelo scoprire pure a me, che sono curiosa. Intanto mi leggo un libro che sto in treno".

Jenny De Nucci annuncia la rottura con Ariete

La prima ad annunciare la rottura, è stata l'attrice Jenny De Nucci con un post pubblicato sui social. Senza dilungarsi nei dettagli, ha chiesto ai fan di evitare di tenerla costantemente aggiornata sugli spostamenti di Ariete e sulle persone che la circondano: