Jenny De Nucci e Ariete si sono lasciate: “Sappiamo io e lei come è andata tra noi” Jenny De Nucci e Ariete si sono lasciate. La conferma della rottura arriva dall’attrice che su Instagram racconta ai suoi fan come sono andate le cose, senza però entrare nei particolari.

A cura di Ilaria Costabile

Jenny De Nucci e Ariete, nome d'arte di Arianna Del Giaccio, si sono lasciate. Questo è quanto scrive l'attrice, nota per aver preso parte a varie serie e fiction televisive, sul suo profilo Instagram, chiedendo ai suoi fan di non informarla su eventuali nuove frequentazioni della sua ex e di rispettare questo momento in cui l'obiettivo è quello di preservare la loro privacy e di andare avanti con le rispettive vite, stavolta lontane l'una dall'altra.

La conferma della rottura

Lo scrive a caratteri bianchi su uno sfondo nero, in modo che sia quanto più chiaro è possibile e che il messaggio arrivi direttamente a tutti coloro che in queste settimane hanno intuito che fosse accaduto qualcosa tra loro e che, forse, l'influencer e la cantautrice erano arrivate al punto di dividersi. Ed è quindi arrivata la conferma da parte dell'attrice che, infatti, spiega come sono andate le cose:

Io e Arianna non stiamo più insieme vi chiedo gentilmente di non taggarmi più in nessun video o di dirmi con chi la vedete in giro o chi vedete sotto al suo palco. È da un po’ che volevo scriverlo ma ultimamente sta diventando ingestibile da tenere privata come cosa quindi please rispettate questo momento. Essendo stata una relazione pubblica mi sembrava giusto, anche se sono contro a queste cose, di scrivere due righe in merito. Non farò un papiro strappalacrime, sappiamo io e lei com’è andata ed è giusto che rimanga privato. Diceva Massimo Pericolo, ‘Amarsi in pubblico lasciarsi subito’

Il silenzio di Ariete

Da parte di Ariete nessuna dichiarazione, al momento, per commentare quanto detto dalla sua ex. Sul suo profilo appaiono scatti della serata di martedì 28 giugno a Milano, durante il LoveMi, ma nessun riferimento alla fine della sua storia d'amore. Solamente un mese fa, ai microfoni di Vogue Italia, la coppia aveva raccontato sprazzi del loro quotidiano, in un'intervista a due, dove parlavano del loro rapporto e dei progetti futuri e durante la quale la cantautrice si diceva felice della sua vita: "Sono contenta perché sono ciò che sognavo di essere a vent'anni".