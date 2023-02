Sanremo 2023, gli ascolti della prima serata: Amadeus sfiora gli undici milioni di telespettatori La prima puntata di Sanremo 2023 parte con uno share del 62,4 % e con quasi undici milioni di spettatori. Un risultato più che soddisfacente per Amadeus alla sua quarta conduzione consecutiva.

A cura di Ilaria Costabile

La prima serata del Festival di Sanremo 2023 registra 10,7 milioni con il 62.4% di share, un risultato piuttosto soddisfacente per la kermesse, che per la quarta volta consecutiva vede Amadeus come direttore artistico e conduttore, leggermente più basso del dato dello scorso anno, dove il primo appuntamento con il Festival aveva catalizzato l'attenzione di 10.911.000 di spettatori. Nella prima parte la puntata ha accolto 14.170.000 e il 61,7%, nella seconda 6.296.000 con il 64,7%. Interessanti anche i dati di Sanremo Start con Benigni e Mattarella a 13.104.000 e 51,2%.

Ormai l'appuntamento con il Festival è diventato imprescindibile per il pubblico italiano che in questi ultimi anni è riuscito a riconquistare un posto di rilievo nelle abitudini televisive degli italiani, complice la capacità del conduttore di individuare nuove modalità di ascolto e anche di interazione tra generazioni diverse che, anche quest'anno, si è dimostrata una scelta vincente.

Gli ascolti delle prime serate precedenti

Sfiorare gli undici milioni di telespettatori significa entrare nei record delle varie edizioni sanremesi. Amadeus eguaglia se stesso, con l'edizione dello scorso anno dove la prima serata aveva registrato uno share di quasi dieci punti più basso, ovvero del 54,7 % ma con un numero totale di telespettatori di poco più alto della precedente edizione e, infatti, a Sanremo 2022 si era giunti a 10.911.000.

Quello di quest'anno, però, è il dato di share più alto dal 1995, complice anche la durata della trasmissione che ha superato gli standard della Rai, con Amadeus congedatosi dal pubblico all'1:30. Facendo un percorso a ritroso con gli anni passati nel 2000 si era giunti ad uno share del 57.18%, con la conduzione di Fabio Fazio con Luciano Pavarotti, Teo Teocoli e Ines Sastre, che riuscirono ad attirare oltre 15 milioni di telespettatori.

La prima serata della kermesse è sempre una prova che testa l'attenzione del pubblico e, anche quest'anno, si può dire che l'accoppiata Amadeus – Morandi sia riuscita nell'intento di intrattenere gli italiani.