Chi è Leo Gassman, figlio del noto attore: il percorso del cantante da X Factor a Sanremo 2023

Torna sul palco del Teatro Ariston il giovane Leo Gassman, ormai noto come cantautore e figlio di Alessandro Gassman e Sabrina Knaflitz. Figlio d'arte, Nel 2020 ha partecipato e vinto Sanremo Giovani con il brano Vai bene così, poi a alla dodicesima edizione di X Factor dove è arrivato a un passo dalla finale. Oggi gareggia tra i big di Sanremo 2023, esibendosi con la canzone Il terzo cuore.

Chi è Leo Gassman, la carriera da X-Factor 12 a Sanremo giovani

Ventitré anni, mamma e papà attori, una grande passione per la musica. Un amore e un attitudine che emergono fin da bambino, quando la madre Sabrina Knaflitz decide di portarlo a Roma, al Conservatorio di Santa Cecilia, per dei provini. Aveva solo sei anni, ma il talento era già ben visibile. Prosegue il suo percorso fino al 2018, quando partecipa alle selezioni della dodicesima edizione di X Factor di nascosto, senza rivelarlo a nessuno. Spiega che l'ha tenuto nascosto per pudore, nonostante i suoi genitori non lo abbiano mai ostruito. Arriva quasi alle finali, ma non vince. La vittoria se l'aggiudica il rapper Marco Anastasio, tanto amato da solcare poi il palco dell'Ariston. Il nipote di Vittorio Gassman però non si arrende e si presenta anche alle selezioni di Sanremo Giovani nel 2020. Riesce a gareggiare, qualificarsi e vincere tra le nuove proposte con il brano Vai bene così.

Oggi torna a calcare il palco dell'Ariston, ma nel 2022 ha raggiunto altrettanti numerosi successi personali. Primo tra tutti è la laurea che ha condiviso con la sua famiglia, la madre Sabrina Knaflitz e il padre Alessandro Gassman. La notizia è stata condivisa sul suo profilo Instagram, che oggi conta 225mila follower, in cui ha pubblicato perfino il link della sua seduta di laurea per consentire ai follower di ascoltarlo. Una bella notizia, quella della discussione della tesi, che ha seguito un episodio in cui il cantautore è rimasto coinvolto: ha salvato una ragazza rimasta vittima di stupro a Roma.

Leo Gassman canta Terzo cuore al Festival di Sanremo 2023

Leo Gassman torna sul palco dell'Ariston, ma questa volta è in gara a Sanremo 2023 con i big. Si esibisce con la canzone Terzo cuore scritta da lui, Riccardo Zanotti, Marco Paganelli e Giorgio Pesenti.