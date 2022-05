Leo Gassmann si è laureato, il padre Alessandro: “Il mio premio più grande” Leo Gassman si è laureato e ha festeggiato l’importante traguardo insieme alla famiglia e ai compagni. Il padre Alessandro ha pubblicato sui social alcune foto del figlio durante la cerimonia, scrivendo: “Il mio premio più grande”.

A cura di Elisabetta Murina

Leo Gassmann si è laureato. Il figlio di Alessandro Gassmann ha raggiunto l'importante traguardo e ha voluto festeggiarlo insieme alla famiglia e a tutti coloro che lo seguono fin dai tempi della sua partecipazione a X Factor. Una bella notizia che arriva a poca distanza dal recente episodio in cui è rimasto coinvolto, quello di aver salvato una ragazza rimasta vittima di stupro a Roma.

Leo Gassmann festeggia la laurea

Con una storia pubblicata sul suo profilo Instagram, il cantante aveva fatto sapere che si sarebbe laureato, condividendo con i suoi follower anche il link al quale accedere per poter seguire la proclamazione. Leo Gassmann, 23 anni, ha lanciato in aria il tocco blu insieme ai suoi compagni, immortalato in alcuni scatti pubblicati su Twitter dal padre Alessandro Gassmann. Un giorno importante, come lui stesso lo ha definito, condiviso con le persone care e con tutti coloro che fin dal suo esordio a X Factor hanno deciso di seguirlo e supportarlo.

Le parole di Alessandro Gassmann

Sul suo profilo Twitter, Alessandro Gassman ha pubblicato alcune foto della laurea del figlio. In una di queste, che ritrae il neolaureato con indosso il tocco e la toga blu, ha scritto: "Il mio premio più grande". In un'altra, invece, l'attore si è mostrato insieme alla moglie Sabrina Knaflitz mentre assiste alla cerimonia, sorridente e orgoglioso di Leo. "La faccia della felicità? Questa. Laurea del figlio", ha scritto ad accompagnare la foto.