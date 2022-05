Roma, Leo Gassmann soccorre una turista vittima di stupro: “Non dimenticherò mai le sue urla” Il cantante, figlio dell’attore Alessandro Gassmann, ha soccorso una ragazza che aveva subito uno stupro. Sui social, ha invitato tutti a non voltarsi dall’altra parte quando ci si imbatte in qualcuno che ha bisogno di aiuto.

A cura di Daniela Seclì

Leo Gassmann ha soccorso una ragazza che aveva subito uno stupro. L'episodio sarebbe accaduto a Roma. Il cantante, figlio dell'attore Alessandro Gassmann, ancora scosso ha raccontato la vicenda sui social, sperando di sensibilizzare tutti a non voltarsi dall'altra parte quando qualcuno grida aiuto.

Leo Gassmann interviene e aiuta una donna che ha subito un abuso

In una serie di Stories pubblicate sabato 7 maggio sul suo profilo Instagram, Leo Gassmann ha raccontato: "Questa notte io e alcuni passanti abbiamo soccorso una ragazza americana che era stata poco prima abusata da un ragazzo di origine francese. Appena ho sentito le urla mi sono avvicinato e ho chiesto una mano a un paio di ragazzi che passavano da quelle parti, ma il ragazzo francese era già fuggito". Così, si sono premurati di chiamare subito sia la polizia che i soccorsi:

"Abbiamo chiamato la polizia e un'ambulanza ha portato via la ragazza per accertamenti. Se vi capita di incappare in situazioni del genere non tiratevi mai indietro. Da esseri umani abbiamo il dovere di aiutare i nostri fratelli e sorelle se in difficoltà, anche se fa paura".

Gassmann vuole dedicare la sua vita a proteggere gli altri

Leo Gassmann ha continuato nel suo racconto, tentando di sensibilizzare tutti sull'importanza di rendere il mondo un posto migliore. Lui per primo è pronto a impegnarsi per proteggere chi ha bisogno. Non dimenticherà mai le urla di quella ragazza:

