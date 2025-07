video suggerito

Paura per Skin degli Skunk Anansie: "Un uomo ha cercato di entrare nella mia stanza per rapinarmi" La denuncia dell'artista in un video su Instagram. Un uomo si sarebbe finto un cameriere per entrare nella sua stanza d'hotel e rapinarla.

A cura di Daniela Seclì

La cantante Skin, leader degli Skunk Anansie ha raccontato di avere vissuto una disavventura. Mentre era in hotel, un uomo si sarebbe finto un cameriere per introdursi nella sua stanza e tentare di rapinarla. Comprensibilmente irritata per l'accaduto, Skin ha invitato l'hotel a investire sulle misure di sicurezza per evitare che accadano episodi simili. La denuncia su Instagram.

La denuncia social di Skin: la disavventura in hotel

Mercoledì 2 luglio, Skin ha pubblicato un video su Instagram in cui ha fatto sapere ai suoi follower che si vedeva costretta a raccontare una strana vicenda che le era appena capitata: "Per farla breve, qualcuno ha cercato di rapinarmi nella mia stanza. Hanno tentato di entrare nella mia stanza". Quindi è scesa nei dettagli. Ha raccontato che alle 6 del mattino è stata svegliata da qualcuno che bussava alla porta della sua stanza d'hotel. Era stanchissima perché reduce da un viaggio durato 18 ore per via del suo tour: "Hanno detto di essere del servizio in camera. Ho capito che qualcosa non andava". Insospettita, si è avvicinata alla porta per controllare. Così, ha spiato dal buco della serratura e ha iniziato a conversare con lo sconosciuto dall'altra parte:

Mi ha detto di lavorare per l'hotel. Mi ha fatto tantissime domande su quanto tempo sarei rimasta, a che ora sarei andata via. Ho capito che qualcosa non andava. Mi sono chiesta: che sta succedendo qui? […] Ho insultato il tizio. L'ultima cosa che mi ha detto è stata: "Torno tra un minuto". Ero fuori di testa perché mi chiedevo se sarebbe ritornato davvero. Ho messo una sedia dietro alla porta.

La versione dell'hotel raccontata dall'artista

Skin ha pensato di rivolgersi all'hotel: "Hanno trovato quell'uomo dalla mia descrizione, un paio d'ore dopo sono scesa e invece di dirmi ‘Sì, lo abbiamo beccato', mi hanno detto ‘Sì, l'abbiamo preso, ma lo lasciamo andare perché la sua versione non coincide'". E ha continuato:

Io gli ho chiesto: "Perché lo avete lasciato andare? Gli avete scattato una foto? Lo avete denunciato alla polizia?" E loro hanno detto: "Lo abbiamo lasciato andare perché ha detto che stava cercando la sua fidanzata in hotel". Ma lui non era ospite dell'hotel, non sapeva il nome della sua fidanzata, non conosceva il numero di stanza della sua fidanzata, non lo ha chiesto alla reception.

Quindi è rimasta molto delusa: "Anziché aggiornare il loro sistema di sicurezza, hanno detto che era la mia parola contro la sua". Più tardi, ha dato un aggiornamento dicendo che dall'hotel l'avevano ricontattata dicendosi pronti a perfezionare le misure di sicurezza: "È una bella notizia. Il mio matra è ‘prevenire è meglio che curare'".