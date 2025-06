Disavventura per la modella Roberta Molisso: “Truccata da una make up artist con un mascara infetto”

video suggerito

A cura di Gaia Martino

La modella e influencer Roberta Molisso con un video condiviso sul suo profilo Tik Tok ha raccontato una spiacevole disavventura che le è capitata. Arrivata sul set di uno shooting, si è fatta truccare da una make up artist che, però, non era attrezzata per rendere il lavoro quanto più sicuro e igienico possibile. L'utilizzo di un mascara infetto ha causato alla modella una grave infiammazione all'occhio: il racconto.

La disavventura di Roberta Molisso

Roberta Molisso, influencer e modella, ha condiviso su Tik Tok un video nel quale si mostra con un occhio chiuso e gonfio. Ha raccontato la sua spiacevole esperienza: dopo essere arrivata in ritardo sul set di uno shooting a causa di un problema aereo, ha cercato di recuperare tempo facendosi truccare velocemente da una professionista. "Da sempre porto con me degli scovolini monouso o il mio mascara, ma quel giorno non ero attrezzata. Quando la make up artist fa per mettermi il mascara con lo scovolino originario, le chiedo di utilizzare un monouso. Lei mi ha detto che quel mascara era nuovo e che lo apriva per me e che non mi sarei dovuta preparare" ha raccontato la giovane. "Mi sentivo già in difficoltà perché avevo rallentato la produzione e non volevo dare altri problemi e quindi ho detto ok, mi sono affidata al fatto che fosse nuovo. Mi sono accorta subito che il mascara non era nuovo. Ma ho pensato "per una volta cosa potrà mai succedere". In realtà, dopo l'applicazione, una volta sera, ha iniziato ad avvertire i primi fastidi. Nel giro di due giorni si è sviluppata l'infezione che l'ha costretta ad andare in pronto soccorso.

"Infezione acuta provocata dal mascara infetto e sporco"

Roberta Molisso ha proseguito con il suo racconto spiegando la diagnosi. "Ho una congiuntivite data dall'utilizzo improprio del mascara che si è aggravata perché il mascara era infetto e sporco. In una condizione di stress mi ha portato ad un'infezione acuta". Le sue condizioni sono migliorate, nonostante l'occhio appaia ancora gonfio. "Ora sto meglio, il viso si è sgonfiato. Prendo 3 antibiotici contemporaneamente" ha dichiarato prima di scagliarsi contro chi si definisce make up artist ma non prende le giuste precauzioni per lavorare con assoluta igiene. "Assurdo definirsi make up professionisti e non essere attrezzati, si gioca con la vita delle persone. Si mettono a rischio le persone", ha concluso.

@robertamolisso9 appello a tutti/e i/le make-up artist!!! E a voi amiche state attente, purtroppo basta una minima leggerezza per trovarsi una una brutta situazione! ♬ suono originale – robertamolisso