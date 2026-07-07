Nadia Mayer di Casa a Prima Vista operata per un tumore della pelle: “Ho un basalioma, pensavo fosse un fruncolo”

Nadia Mayer, agente immobiliare di Casa a Prima Vista, ha raccontato di essere stata operata per un tumore della pelle: “Ho una macchiolina sul naso che abbiamo scoperto essere un basalioma. Pensavo fosse un fruncolino e ho aspettato troppo”.

Nadia Mayer operata per un tumore della pelle. La nota agente immobiliare, volto del programma Real Time Casa a Prima Vista, ha raccontato che di recente si è sottoposta a un'operazione per rimuovere un basalioma sul naso. Sui social ha invitato tutti coloro che la seguono alla prevenzione e ha raccontato come sta procedendo la guarigione. Nell'ottobre 2024 era finita in ospedale per una polmonite da legionella.

La diagnosi e l'importanza della prevenzione

Con un video pubblicato su Instagram, Nadia Mayer ha annunciato di doversi sottoporre a un intervento al naso. Il motivo è la scoperta, dopo un controllo dal dermatologo, di un tumore della pelle: "Ho una macchiolina che abbiamo scoperto essere un basalioma. Pensavo fosse un fruncolino e ho aspettato troppo". La nota agente immobiliare si è pentita di aver fatto passare troppo tempo prima di sottoporsi a un controllo e per questo ha invitato tutti coloro che la seguono alla prevenzione: "Invece di fare magari due sedute di laser, adesso devo fare un piccolo intervento perché è andato troppo in profondità. Mi sento di dire di fare prevenzione. Quando notate una macchia strana che non cambia da troppo tempo fatevi controllare da un bravo dermatologo".

Come sta Nadia Mayer dopo l'operazione

Con un video pubblicato su TikTok, Nadia Mayer ha raccontato ai suoi follower come sta procedendo la degenza post operazione al naso. La nota agente immobiliare si è mostrata nel giardino di casa indossano una mascherina e spiegandone poi il motivo: "Sono bella viola sotto l'occhio, però mi copro perché non mi pare carino farmi vedere. Sono a casa perché non posso prendere il sole". Lunedì 6 luglio avrebbe dovuto togliere i punti, ma il percorso si è rivelato più lungo del previsto: "Ero andata per togliere i punti questa mattina, ma la dottoressa mi ha detto che dobbiamo aspettare ancora un po' di giorni e di tornare giovedì. Poi andrò a fare il controllo finale e sarà tutto in salita". Raccontando come sta procedendo la sua guarigione, ha scelto di mostrarsi anche senza mascherina, con una garza sul naso, senza perdere la usa positività: "Un po' di trucco e passa tutto".