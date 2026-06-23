Andreas Muller mostra il trapianto di capelli: “Paura dei giudizi ma non voglio fingere di star bene”

Andreas Muller documenta via Instagram l’intervento di trapianto di capelli al quale si è recentemente sottoposto. Il ballerino ha deciso di mostrare gli effetti dell’operazione per incoraggiare altre persone che vivono il suo stesso disagio a fare altrettanto.

Andreas Muller documenta via Instagram di essersi sottoposto a un trapianto di capelli. Il ballerino, marito di Veronica Peparini, racconta per la prima volta il disagio legato alla calvizie che lo ha spinto a rivolgersi a dei professionisti per risolvere un inestetismo che a lungo lo ha afflitto e che presto potrebbe diventare solo un ricordo.

Proprio perché consapevole di stare facendo la cosa giusta, Andreas ha voluto documentare pubblicamente tutto il suo percorso nella speranza di incoraggiare quanti stanno vivendo il suo stesso disagio a fare lo stesso. "Scegliere di fare il trapianto, pauroso come sono, non è stato facile, ma ancora più difficile è stato mostrarvelo. Perché esporsi significa accettare il giudizio degli altri e mostrarsi vulnerabili richiede molto più coraggio che fingere di star bene", ha scritto Muller su Instagram, condividendo un filmato che ripercorre il giorno dell’intervento e le tappe salienti di questo percorso, compreso il ritorno a casa dopo avere completato la procedura.

Accanto a lui, come sempre, la moglie Veronica, che lo ha incoraggiato, spingendolo a fare qualcosa per sé che potesse aiutarlo a stare meglio. Andreas ha raccontato ai suoi follower di aver deciso di intervenire per mettere un argine a una situazione che lo faceva soffrire da tempo e che stava interferendo con la sua vita quotidiana. Nel video postato su Instagram, Andreas ha mostrato non solo l’intervento e le fasi che lo hanno preceduto, ma anche il ritorno a casa dalla moglie e dalle loro gemelline, che lo hanno accolto incuriosite, chiedendosi cosa fosse accaduto al loro papà, improvvisamente rasato.

Sono sempre di più i personaggi pubblici che decidono di documentare apertamente le proprie esperienze con la chirurgia estetica e, così facendo, incoraggiano chi li segue a fare altrettanto, se si tratta di una scelta che può aiutarli a stare meglio.