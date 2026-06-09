Gianmarco Pozzoli: “Dopo la separazione, ero smarrito. Mi sono fatto ricoverare dopo aver perso 14 chili”

Gianmarco Pozzoli della Pozzolis Family racconta il dramma della depressione vissuta dopo la separazione dalla moglie Alice Mangione: “Avevo perso tutto e ho deciso di farmi ricoverare”.

Con un lungo video pubblicato su Instagram, Gianmarco Pozzoli racconta il dramma della depressione vissuta dopo la separazione dalla moglie Alice Mangione, con la quale aveva dato vita alla Pozzolis Family, il canale attraverso cui i due raccontavano con ironia la loro vita familiare. La separazione è arrivata nella prima parte del 2025, quando entrambi avevano ammesso pubblicamente di non essere più innamorati e di avere deciso di interrompere il loro matrimonio. Dopo quella scelta, però, la vita di Riccardo è cambiata drasticamente.

“In meno di un anno ho perso tutto: il lavoro, un matrimonio, e la Pozzolis Family è solo un ricordo. Ero a Roma, lontano da tutto, nel periodo più buio della mia vita. Ero una foglia morta che rotolava per le strade. Solo il palco mi ridava per qualche ora un'apparente vitalità. Ma fuori da lì, ero vuoto, smarrito, finito. Ero ormai indifferente alla gioia”, ha raccontato Pozzoli nel video pubblicato sui social, aprendosi per la prima volta su un tema per lui particolarmente doloroso.

Un periodo drammatico che ha deciso di raccontare pubblicamente per aiutare chiunque si trovi ad affrontare una situazione simile alla sua e fatichi a riconoscere la necessità di chiedere aiuto. Dopo mesi di sofferenza, infatti, Gianmarco ha compreso di non poter superare da solo quel momento e ha scelto di farsi ricoverare al San Raffaele Turro, struttura milanese specializzata nella cura dei disturbi psichiatrici.

A spingerlo a rivolgersi a dei professionisti è stato anche il forte dimagrimento: in pochi mesi aveva perso 14 chili. Un cambiamento che lo ha portato a riflettere sulla necessità di affidarsi a specialisti in grado di accompagnarlo fuori da una fase che, da solo, non sarebbe riuscito a superare.

È proprio per questo motivo che Pozzoli ha deciso di pubblicare il reel, nella speranza di incoraggiare chi sta combattendo contro disturbi di natura psicologica a chiedere supporto. “Uno specialista mi ha rimesso in sesto”, racconta ancora, invitando i suoi follower a intraprendere lo stesso percorso senza esitazioni. “Fatelo subito”, conclude. Secondo Pozzoli, infatti, il supporto ricevuto e il trascorrere del tempo gli hanno permesso di ritrovare se stesso e di ricostruire gradualmente il proprio equilibrio.