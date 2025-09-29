Veronica Peparini e Andreas Muller si sono sposati, le foto e i video delle nozze

Veronica Peparini e Andreas Muller hanno detto sì. Verissimo ha pubblicato le prime immagini della coppia dopo il rito civile. L’insegnante di ballo di Amici e il suo ex allievo stanno insieme dal 2019 e lo scorso anno sono diventati genitori delle gemelle Penelope e Ginevra.

Veronica Peparini e Andreas Muller si sono sposati. È l’account di Verissimo a pubblicare le prime immagini del matrimonio. L’insegnante di danza di Amici e il suo ex allievo hanno pronunciato il loro sì poche ore fa, di fronte ad amici e parenti e alla presenza delle piccole Penelope e Ginevra, le gemelline nate dal loro amore. Centrali durante le nozze anche Olivia e Daniele, i figli nati dal legame tra Veronica e l’ex marito Fabrizio Prolli.

Le nozze celebrate a Roma, presente Maria De Filippi

La coreografa 54enne e il ballerino 29enne si sono detti sì a Roma. Alle nozze ha preso parte anche Maria De Filippi, colei che nel 2017 favorì involontariamente il loro primo incontro. Andreas e Veronica, infatti, si conobbero quando Peparini lavorava ad Amici come insegnante (ruolo che ha ripreso da qualche settimana) e Muller riuscì a superare i provini ed entrare nella scuola proprio grazie a lei che, senza ancora immaginare che cosa sarebbe accaduto tra loro, lo selezionò in virtù della sua indiscutibile bravura e delle sue doti comunicative sul palco affinché ottenesse un banco. Quella scelta di Veronica si rivelò lungimirante perché Andreas, che aveva dovuto abbandonare la scuola a un passo dal serale a causa di un infortunio, si presentò nuovamente ai provini l'anno successivo e, ottenuto un secondo banco, riuscì ad arrivare fino in fondo e ad agguantare la vittoria. A portare le fedi ai genitori, che si erano già sposati con rito civile a luglio, sono state le gemelline nate dal loro amore.

Il meraviglioso abito bianco di Veronica Peparini

Per le nozze con il neo marito Andreas, Veronica Peparini ha scelto di indossare un meraviglioso abito bianco in perfetto stile tradizionale. Una scelta che ha messo d’accordo i follower sui social, accorsi in massa sull’account Instagram di Verissimo per fare gli auguri agli sposi. Muller e Peparini si sono scambiati le promesse davanti agli invitati, con l’emozione visibilmente dipinta sui loro volti. Al momento dello scambio delle fedi hanno preso in braccio le loro bambine, mentre gli ospiti applaudivano commossi.