L’insolito addio al celibato di Andreas Muller prima delle nozze: “Un salto nel vuoto a sorpresa, assurdo”

Andreas Muller ha festeggiato il suo addio al celibato. In attesa delle imminenti nozze con Veronica Peparini, il ballerino e coreografo ha fatto un “salto a sorpresa nel vuoto”, vivendo un’esperienza adrenalinica e insolita. Il racconto sui social.

Andreas Muller e Veronica Peparini diventeranno presto marito e moglie. Dopo il rito civile lo scorso luglio, l'ex professoressa di Amici e il coreografo celebreranno il loro amore con una seconda cerimonia a fine settembre, alla presenza di parenti, amici e delle loro figlie Penelope e Ginevra. In attesa del grande giorno, l'ex vincitore di Amici ha festeggiato il suo addio al celibato all'insegna dell'adrenalina.

L'addio al celibato di Andreas Muller

Come si vede nel video condiviso su Instagram, Andreas Muller è stato ‘rapito' dagli amici per il suo addio al celibato. È salito in macchina senza conoscere la destinazione finale ed è apparso piuttosto preoccupato. Il coreografo è stato portato in una scuola di volo e si è lanciato con il paracadute. Dopo la paura iniziale, ha seguito tutte le indicazioni e si è preparato per il lancio. Tornato a terra, ha raccontato agli amici di aver apprezzato la scelta dell'esperienza: "La cosa più bella che abbia mai fatto in vita mia. Assurdo, lo rifarei anche adesso". Nel condividere il piccolo vlog della giornata sui social, ha raccontato: "Il mio addio al celibato? Un salto a sorpresa nel vuoto". Dopo essere tornato con i piedi per terra, si è anche tagliato il viso con un moschettone.

Le nozze a fine settembre con Veronica Peparini

Dopo il rito civile a luglio, Veronica Peparini e Andreas Muller si sposeranno il 29 settembre a Roma, in una "location con vista mozzafiato" sulla città. Tutti i dettagli sembrano essere ormai pronti, come hanno raccontato i futuri sposi sui social, dagli abiti agli invitati, passando per la musica e naturalmente il ballo. I due si esibiranno durante il loro grande giorno e hanno anticipato che, a cantare, ci sarà un "caro amico". Tra gli invitati anche Maria De Filippi, conduttrice di Amici, luogo in cui il loro amore è nato. A portare le fedi saranno le figlie Penelope e Ginevra, avute insieme più di un anno fa.