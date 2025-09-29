Veronica Peparini e Andreas Muller sposi, tutti i dettagli: location, invitati e la serenata prima delle nozze

Lunedì 29 settembre Veronica Peparini e Andreas Muller si sposano. Dopo il rito civile lo scorso luglio, la coppia celebrerà l’amore con una cerimonia a Roma, alla presenza di familiari e amici. Dalla location agli invitati, passando per la serenata e le paggette d’onore: ecco tutti i dettagli delle nozze.

Oggi, lunedì 29 settembre, Veronica Peparini e Andreas Muller si sposano. Dopo il rito civile lo scorso luglio in Comune, la neo prof di Amici e il noto ballerino, in passato ex vincitore del talent, celebreranno il loro amore con una cerimonia a Roma, alla presenza di familiari e amici più stretti. Le figlie Penelope e Ginevra le fedi e tra gli invitati ci sarà anche Maria De Filippi. Ecco tutti i dettagli delle loro nozze ormai imminenti.

La serenata di Andreas Muller la sera prima del matrimonio

Come si vede in un video pubblicato su Instagram, la sera prima delle nozze Andreas Muller ha sorpreso Veronica Peparini con una romantica serenata. Il ballerino si è presentato sotto il balcone di casa e si è esibito per la futura sposa con diverse canzoni d'amore, come Sai che di Marco Mengoni, davanti a una piccola folla di amici e curiosi. Poi ha lanciato alcune rose rosse e infine si è presentato alla porta consegnandole l'intero mazzo di fiori.

La location, la cerimonia e gli invitati: tutti i dettagli delle imminenti nozze

Come avevano anticipato gli sposi negli scorsi mesi, il matrimonio non sarà in chiesa ma in una location con "una vista mozzafiato su Roma". Tra gli invitati anche Maria De Filippi, conduttrice di Amici, di cui per anni entrambi gli sposi hanno fatto parte e a cui Muller di recente ha lanciato un appello: "Per noi è una persona importante, siamo stati fortunati a conoscerla e a lavorare con lei”. A portare le fedi saranno le loro figlie Penelope e Ginevra: "Ci piacerebbe talmente tanto che abbiamo deciso questa data proprio per questo motivo". In attesa del grande giorno, Muller ha festeggiato l'addio al nubilato in modo insolito: gli amici gli hanno organizzato un lancio con il paracadute, che ha documentato sui social.